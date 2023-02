Straatmeubilair van Torhoutse makelij op de Markt

Een bank vooruit voor Lascon. Het Torhoutse metaalconstructiebedrijf van Tom Voorspoels en zijn vrouw Kathleen Vandecandelaere uit de Atelierstraat heeft voor de vernieuwde stadskern van Torhout het straatmeubilair mogen ontwerpen, produceren en plaatsen. “Sant in eigen land”, glunderen de twee zaakvoerders. “Hier zijn we trots op. Dit doet deugd.”

De stijlvolle banken in diverse maten en vormen werden dinsdag op en om de Markt geïnstalleerd. En al valt er over smaken en kleuren niet te discussiëren, het resultaat is mooi én duurzaam.

In crèmewitte kleur

“We zijn heel blij dat het stadsbestuur voor het nieuwe straatmeubilair is gaan speuren in de eigen stad en bij ons is komen aankloppen”, aldus Kathleen. “De zitbanken zijn zo’n beetje de kers op de taart van de stadskernvernieuwing en dan voelt het goed om die kers te mogen leveren. Enkele maanden geleden mochten we al een demomodel plaatsen nabij hotel-restaurant De Beiaard om te zien hoe de reacties erop zouden zijn. En die waren positief. Dinsdag hebben we dan de hele bestelling in de stadskern geplaatst: 43stuks in allerhande formaten en modellen. Van de eerste tot de laatste bank hebben we alles zelf ontworpen.”

“Het straatmeubilair is strak en praktisch en we hebben geprobeerd om voor elk wat wils te creëren”, vult Tom aan. “We hebben de constructies uitgevoerd in staal, wat voor de nodige stevigheid zorgt. Voor de duurzaamheid werd het staal eerst gegalvaniseerd en coatinggeschikt gemaakt. Op vraag van de stad werd alles in een crèmewitte kleur gelakt. We zijn er best tevreden over en hopen dat de bevolking er ook zo over denkt. Het meubilair geeft een eigentijdse toets aan de vernieuwde stadskern. En uiteraard is er ook aan het zitcomfort van de banken gedacht.”

Ruim een week gelast

Straatmeubilair is een leuk zijsprongetje voor Lascon, dat op de eerste plaats gespecialiseerd is in het vervaardigen van balustrades, leuningen en trappen. In de werkplaats aan de Atelierstraat worden zowel aluminium, staal als inox gebruikt. Zowat alle metaalconstructies voor de bouwsector worden aanvaard.

Lascon bestaat sinds april 2008 en heeft momenteel zeven mensen in dienst. Aan het Torhoutse straatmeubilair werd er ruim een week gelast. “Onze ontwerpen voor de zitbanken werden vlotjes door het stadsbestuur goedgekeurd”, zegt Kathleen. “De samenwerking met de stad is uitermate goed verlopen.”

