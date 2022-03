Stokhove maakt nu ook whisky: Drie verschillende soorten die drie jaar rijpen op Franse eiken vaten

Woensdag 23 februari werden de eerste flessen whisky gebotteld in Stokhove in Waardamme. Daarmee werd een nieuwe mijlpaal bereikt in hun brouwersbestaan.

Het begon ooit in het tuinhuisje in de Stokhovestraat met een huishoudelijke brouwketel en een hoge interesse in bierbrouwen bij Jan De Waele en Levi Høgenhall. Ze verhuisden eerst naar de Akkerstraat en in 2017 naar een groter gebouw en een zeer professionele brouwerij. Hun werkoppervlakte groeide door de verhuis naar de Akkerstraat 1 van 120 naar 820 m². Daardoor was er ook eindelijk plaats om een eigen destilleerinstallatie op te stellen en verder te experimenteren met sterke dranken. “We hebben geen zeer grote stookketel maar met de 125 liter inhoud kunnen we leuke en vooral lekkere producten aanmaken. We zijn beiden whiskyliefhebbers en ik had al wat ervaring met distilleren. Dat het dan een droom was om een eigen whisky te stoken, is dan ook niet verwonderlijk” lacht Jan.

Whiskygist

Het stoken van whisky is eigenlijk een logisch vervolg op het maken van bier. Het start altijd met het brouwen van een speciaal bier waar er geen hop bij de wort gedaan wordt en waarbij de biergist vervangen wordt door whiskygist. De whisky gaat na fermentatie naar de stookketel en wordt onmiddellijk afgestookt. Daarna gaat hij op een eiken vat voor een periode van drie jaar.

Nu moest er nog een naam gekozen worden voor de whisky van brouwerij Stokhove. “We hebben Joe David lange tijd geleden leren kennen en hebben zijn gezicht al gebruikt om als uithangbord te gebruiken voor onze Triple Joe, een speciale tripel geïnfuseerd met ruwe whisky. We hebben dit idee doorgetrokken naar onze nieuwste producten, onze drie whisky’s”, zegt Levi Høgenhall.

Big Joe

De eerste whisky die voorgesteld werd is de Big Joe, gerijpt op Franse eiken vaten. Deze vaten werden binnenin medium gebrand. De whisky heeft een donkere kleur door de tannine en vanille van het eiken vat. Het alcoholpercentage bedraagt 46,5%. Daarnaast is er ook de Crazy Joe. Dit is een whisky voor de meer gevorderde liefhebber. Hij is ook op Franse eiken vaten gerijpt, maar deze vaten zijn heavy gebrand binnenin, dus lichter van kleur en iets minder tannine en vanille van het eik met een alcoholpercentage van 52%.

In de toekomst komt er nog een Smoke Joe die op zijn beurt een alcoholpercentage van 42,5% zal hebben. Dit zal een geturfde, peated whisky zijn voor de echte whiskyliefhebber. Ook lichter van kleur maar rokeriger en minder zoet. Alle whisky’s rijpen drie jaar op Franse eiken vaten. De Franse eik resulteert in een zachte whisky in vergelijking met Amerikaanse eik, die een veel scherpere whisky oplevert.” Met Franse eik maken we een Europese whisky. Als Belgische brouwerij willen we geen Amerikaanse whisky maken. We blijven trots bij onze roots”, besluit Jan terwijl hij klinkt met het eerste glas Big Joe. (Geert Stubbe)