Stock Americain stopt na 54 jaar

Nico Soete uit Merkem wordt de nieuwe eigenaar van de Stock Americain langs de Houthulstseweg in Poelkapelle. Hij wil er zijn twee bedrijven Outdoors en My Home Soete in onderbrengen. Zo komt er een einde aan het 54-jarige bestaan van de Stock Americain.

Al dertien jaar is Nico Soete (41), gehuwd met Eveline Vangraefschepe en papa van Emile en Anna, zaakvoerder van Pleisterwerken Soete in Merkem. “We zijn een afwerkingsbedrijf bekend voor pleisterwerken en crepi, maar ook voor gietvloer en steentapijten voor buiten en binnen”, vertelt Nico. “Binnenkort veranderen we de naam naar My Home Soete, omdat we al veel activiteiten hebben die weinig te maken hebben met pleisterwerken. Op deze site starten we een nieuw bedrijf op onder de naam Outdoors, waar je terecht kan voor terrasoverkappingen, poolhouses, zonneluifels en screens. Het is de bedoeling dat de twee bedrijven samenwerken aan totaalprojecten. Zo willen we ervoor zorgen dat de klant maar één aanspreekpunt heeft, wat een groot voordeel is in het plannen van de werken.”

Met de gebouwen van de Stock Americain vond Nico de geknipte locatie. “Het is niet ver van waar ik woon en dat maakt het heel geschikt. Het gebouw op zich straalt al uit dat er hier iets verkocht wordt. We zijn nu volop bezig met de opstart van de twee nieuwe bedrijven, en het is de bedoeling dat we naar hier verhuizen tegen januari 2023. We willen dan effectief uit de startblokken schieten tegen de start van het outdoorseizoen in maart. Normaal gaat het bestaande gebouw tegen de vlakte en komt er een nieuwe loods en een nieuwe toonzaal.”

Zo komt er een einde aan 54 jaar Stock Americain op de Madonna. Omer Geldhof en Paula Depoorter openden de doe-het-zelfwinkel waar je voor van alles en nog wat terechtkon op 21 juli 1968. Nu zijn het hun kinderen Diane, Gerard, Marcel en Marie-Roos Geldhof die er de deur achter zich dicht trekken. “Toen de mensen te weten kwamen dat we ermee zouden stoppen, vonden velen het spijtig”, vertelt Gerard. “We krijgen vaak te horen dat ze ons zullen missen. Het is jammer dat we niemand vonden die de Stock Americain wilde voortzetten. De kans is er nochtans geweest. Er waren mensen die het wilden proberen, maar uiteindelijk haakten ze toch af.”

De Stock blijft wel nog het hele jaar open. “We houden een uitverkoop tot het einde van het jaar, waarbij het de bedoeling is om doorlopend korting te geven van 25 procent op alles dat we nog in huis hebben. Op is op, zodat we kunnen plaats maken voor Nico”, zegt Gerard.

Vrije tijd

Gerard heeft ondertussen al 74 lentes op de teller en is dus ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd. Hij kijkt uit naar de extra vrije tijd die hij vanaf volgend jaar zal krijgen. “We hebben genoeg hobby’s. Zo hou ik van alles wat oud is: ik heb twee oude moto’s en een oude auto om aan te sleutelen. Onze dagen zullen dus goed gevuld zijn”, besluit Gerard.