Stijn Naeyaert uit Ardooie wint zilver op wedstrijd Vlaamse tuinaannemers

Afgelopen weekend viel Tuinen Stijn Naeyaert uit Ardooie in de prijzen tijdens de wedstrijd van de Vlaamse tuinaannemer 2023-2024. De prijsuitreiking vond plaats in Oudenaarde.

“Dit is een wedstrijd die opgedeeld werd in verschillende oppervlaktecategorieën en waar wij de zilveren medaille in de wacht sleepten voor tuinen tussen de 250 en 1.000 vierkante meter”, vertelt tuinaannemer en architect Stijn.

Kwaliteitslabel

“De deelnemers komen uit alle hoeken van Vlaanderen en de jury kijkt vooral of de uitvoering correct en zorgvuldig is gebeurd, alsook naar het plantengebruik en de originaliteit van het ontwerp.”

“Wij zijn heel trots dat we dit jaar het kwaliteitslabel van groengek(l)eurd mochten ontvangen, alsook deze zilveren medaille van de Vlaamse tuinaannemer.” (RV)