Stickeractie met handelaars is een groot succes

De stickeractie ‘We hebben het in Izegem’ is uitgegroeid tot een groot succes. De voorbije maanden konden klanten in honderd handelszaken bij hun aankopen stickers met daarop diezelfde handelaars sparen.

De actie volgde daarbij het concept dat de Panini-stickerboeken al jaren toepassen met bekende voetballers. Alleen waren het dus in Izegem de lokale bakker of slager die eens op de stickers schitterden. En dat viel duidelijk in de smaak. “Uiteindelijk zijn er 774 volledig ingevulde stickerboekjes terug ingediend”, glundert schepen van Lokale Economie Lisbet Bogaert (N-VA).

“Dat was een vereiste om voor één van de prijzen in aanmerking te komen. Uiteindelijk won Monique Gyde de hoofdprijs: een Izegems Kadobon van 1.500 euro. In tweede categorie wonnen Vannesa Van den Bulcke, Eline Decostere, Soraya Verduyn, Joke Vercaemer, Julie Seynaeve en Annie Devolder een Kadobon van 500 euro.”