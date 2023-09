Steve Vermote (37) staat één jaar aan het roer van Sea Life Blankenberge: “Gemiddelde kost voor opvang van één zeehond is 6.000 euro”

Na een indrukwekkende carrière als manager in talrijke hotels in het buitenland waaronder Egypte, Dubai, Jordanië, Jamaica, en de Verenigde Staten, koos Steve Vermote ervoor om terug te keren naar de Belgische kust. Sinds september 2022 leidt hij Sea Life in Blankenberge als algemeen directeur en dat ging het voorbije jaar niet onopgemerkt voorbij. De hoogste tijd dus voor een uitgebreide babbel. “We proberen onze dieren zo lang mogelijk in het leven te houden op een respectvolle manier”, benadrukt Steve.

Hoe kwam je uiteindelijk bij Sea Life terecht?

“In juli 2022 bracht ik samen met mijn zoontje een bezoek aan Sea Life. Ik was onder de indruk. Het toeval wou dat ik in contact kwam met iemand van Merlin Entertainments, het bedrijf dat onder meer Sea Life in zijn portefeuille heeft. Ze zochten een algemeen directeur voor de vestiging in Blankenberge. We kwamen vrij snel tot een akkoord en in de eerste week van september ben ik hier gestart.”

Er stonden jou blijkbaar heel wat uitdagingen te wachten?

“Er was geen algemeen directeur, maar er stonden heel wat projecten op de planning, zoals de nieuwe schoolruimte die halverwege zat. Dankzij mijn ervaring in de hotelsector verliep dat vlot. Ondertussen begonnen we met de renovatie van de zeehondentank buiten. Ook de tribune en de binnenruimte werden onder handen genomen. We plaatsten een nieuw pompsysteem. De lijst met alles wat we de voorbije acht maanden realiseerden, was gigantisch lang.”

De visie op een zoo in ons land is ook gewijzigd.

“Inderdaad. Vroeger gingen we naar de zoo en stopten we 2 euro in een automaat met nootjes om naar de apen te gooien. Dat is niet meer van deze tijd. Nu moet de nadruk liggen op educatie. Wij zetten daar zwaar op in, terwijl we het entertainmentgehalte weggehaald hebben. Hier zie je geen zeeleeuwen of zeehonden die door een hoepel springen en we gooien geen ballen naar onze dieren. We leren de mensen op een educatieve manier welke vis ze eten en hoe we ze verzorgen. Er zijn nog niet veel parken die zo werken. We zijn trendsetter op het gebied van aquariums en marineleven.”

Kan je iets meer vertellen over de zeehondenopvang?

“Daarvoor krijgen we nog steeds geen subsidies. Wij leven van schenkingen van bedrijven en particulieren die een dier adopteren. Een berekening heeft me geleerd dat we sinds 1998 ongeveer 3,7 miljoen euro geïnvesteerd hebben in deze opvang. De gemiddelde kost voor één zeehond is 6.000 euro. Als we amputaties of andere operaties moeten uitvoeren, dan lopen de kosten veel hoger op. Om je een idee te geven: een adoptieouder betaalt 500 euro.”

Waarvoor is die opvang nog belangrijk?

“Het verhaal dat we vertellen rond de zeehonden is een deel van de ketting van wat er in de Noordzee gebeurt. De opvang ervan is een veel grotere opdracht geworden dan dat we aanvankelijk gedacht hebben. We werken mee aan studies van de overheid en van de universiteiten. De verwondingen van de zeehonden kunnen ons veel info opleveren.”

Hopen jullie op subsidies?

“De samenwerking met minister Vincent van Quickenborne (Open Vld) en het kabinet van de Noordzee is zeer positief. Ik merk dat er aandacht aan besteed wordt en dat men nadenkt over de toekomst. Wij moeten het hebben van de inkomsten van onze toegangstickets. Maar onze energiefactuur is natuurlijk ook serieus gestegen vorig jaar. We zitten op dit moment al aan tien zeehonden en ons seizoen is nog maar halverwege. Ik weet dat er vanwege de overheid positieve plannen zijn die in de toekomst uitgerold zullen worden. We zijn begonnen met de opvang van bruinvissen sinds juni en dat wordt ook niet gesubsidieerd.”

Er was ook de bewustmakingscampagne rond zeehonden met bijtwonden.

“We mogen niet vergeten dat de vogelgriep nog steeds circuleert. We testen alle zeehonden die hier binnenkomen met een sneltest en daarna nog eens in het ziekenhuis. Als een hond een zeehond zou bijten die positief is, dan kan dat in principe overgaan op die hond en nadien ook op een vos. Er is een groter probleem als het bij de zoogdieren begint te circuleren. We zagen ook dat er meer oproepen kwamen van de mensen dus dat betekent dat we meer dieren hebben kunnen redden.”

Dierenrechtenactivisten hebben hier nog geen actie gevoerd. Hoe verklaar je dat?

“De meeste van onze dieren werden gered. Onze schildpad werd ooit aangevaren door een boot en heeft verlamde achterpoten. In principe zouden we hem kunnen laten inslapen. We doen dat bewust niet. We kiezen ervoor om hem een waardig leven te geven. Lily, onze blinde zeehond, heeft zeer weinig kans op overleven in de wilde natuur. In andere centra zouden die misschien al afgemaakt zijn. We proberen hen zo lang mogelijk in het leven te houden op een respectvolle manier.”

Hoe sta je tegenover het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat onlangs gelanceerd werd?

“Ik juich dat toe, maar ik merk dat er daar heel wat commotie rond is. Er kwamen hier zelfs al mensen vragen of we zullen verhuizen. Er komen 500 wooneenheden bij rond Sea Life. Wij hebben soms 2.000 bezoekers per dag en die mensen moeten ergens parkeren. We zitten ook met buitendieren zoals otters en pinguïns. We hebben hier onlangs een aantal buurtbewoners gehad dat zei dat de muziek en de presentatie vanuit het park soms te luid was. Ik hou mijn hart vast voor de reacties van de nieuwe omwonenden. Volgens mij zullen het vooral tweedeverblijvers of gepensioneerden zijn die wat rust komen opzoeken. De invulling met de tennis vind ik heel goed want je zit in een recreatieve zone en ook het zwembad dat opschuift is perfect.”

Hoe zie je zelf jouw toekomst binnen Sea Life Blankenberge?

“Ik doe mijn job ontzettend graag. Werken met dieren is ook elke dag iets anders. De rol van Sea Life is zeker nog niet uitgespeeld. Er ligt nog heel veel werk op de plank. Ik zou heel graag die verantwoordelijkheid op mij nemen. Reizen zal ik altijd blijven doen, maar er is nu mijn zoon die nu naar school zal gaan. Mijn ruime expertise rond gastvrijheid in de hotels combineren met dieren is gewoon fantastisch.” (FVDB)