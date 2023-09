Stephanie (29) en Nicolas (35) openen babyboetiek Petit Henri in Oostende: “Ouders kunnen hier alles op één plek vinden”

Stephanie Houthoofd (29) en Nicolas Salvatore (35) openen zaterdag Petit Henri in de Spoorwegstraat in Oostende. In hun hippe babyboetiek willen de jonge ouders klanten bijstaan met alles van geboortelijst, styling van de babykamer, ontwerpen van het geboortekaartje tot de doopsuiker. “Ouders moeten op die manier maar naar één plek komen voor alles.”

Het idee om samen een babywinkel te openen zat al langer in het hoofd van het Stephanie en Nicolas uit Oostende. Ze hebben zelf twee zoontjes van 5 en 8 jaar. “Ik ben grafisch vormgever van opleiding en werkte al in de retail, en Stephanie is heel sociaal en wilde al langer iets met kindjes doen. Toen we anderhalf jaar geleden met ons gezin in Los Angeles waren in de Verenigde Staten, zagen we in een hippe buurt een conceptstore voor baby’s. Het was voor ons een teken om er echt voor te gaan. We waren meteen verliefd op het concept en zijn beginnen plannen.”

Dertigtal merken

Petit Henri is een moderne babywinkel met een dertigtal merken, waarvan een groot deel uit België en met duurzame producten. “We hebben heel lang gezocht naar de merken waar we mee wilden samenwerken. We zijn heel selectief geweest en we hebben gekozen voor kwalitatieve producten. Over elk merk is nagedacht en alles past binnen het geheel”, klinkt het.

Stephanie en Nicolas willen zich onderscheiden door verschillende producten aan te bieden op één plaats. “Ouders kunnen bij ons terecht voor zowel hun geboortekaart als de doopsuiker, maar ook voor een wieg tot een buggy of kleertjes. We kozen ook bewust voor een locatie net buiten het centrum, waardoor klanten hier vlot kunnen parkeren.”

Familiale sfeer

De winkel ademt een warme en gezellige sfeer uit. Naast een gezellige zithoek waar ouders hun plannen kunnen bespreken met Stephanie en Nicolas, is er ook een speciaal hoekje waar kindjes terechtkunnen terwijl hun ouders rondkijken. Er is een grote tafel om cadeautjes in te pakken en verschillende hoeken met alle benodigdheden voor een baby.

“We hebben echt hard gewerkt om voor een leuke sfeer te zorgen met planten en speelse muurschilderingen. We wilden een familiale sfeer creëren met een toffe vibe. Mensen moeten zich hier goed voelen. Van mensen die hier al geweest zijn, hoorden we dat je zin krijgt om aan baby’s te beginnen als je hier binnenkomt. Dat is een mooi compliment.”

Samen in de zaak

Het koppel werkt ook samen in de zaak. “We hebben elk onze kwaliteiten en vullen elkaar zo aan. Het is wel leuk dat we op die manier kunnen samenwerken”, vertelt het koppel.

Petit Henri is als het ware hun derde kindje. “Henri vonden we eigenlijk al altijd een mooie naam, maar bij de familienaam van Nicolas vond ik Mauro en Oliver beter passen voor onze twee zoontjes. Toen we een naam zochten voor de zaak was de keuze snel gemaakt.”