Stéphane Muylle zegt horeca vaarwel en opent V Store in Brugge: “Winkel is mijn woonkamer, de klanten zijn mijn gasten”

De Brugse ondernemer Stéphane Muylle kiest na vele jaren in de horeca voor een geheel nieuwe uitdaging: V Store, een winkel met kunst, decoratie en exclusieve dranken in de Noordzandstraat. “Na mijn hartaanval als gevolg van stress door personeelsproblemen, heb ik de horeca vaarwel gezegd.”

Hij baatte achttien jaar restaurant Cafedraal uit, daarna volgden ‘t Putje en Panier d’Or. Stéphane Muylle is geen kleine naam in de Brugse horeca. Stéphane komt uit een echte horecafamilie en runde ook in Knokke twee grote zaken. Maar nu spreekt hij enkel nog in de verleden tijd over deze sector. “In 2019 heb ik een hartfalen gehad. De stress door aanhoudende personeelsproblemen had daar veel mee te maken”, vertelt Stéphane.

“En daarna kwam de coronacrisis en werd het nog moeilijker want het personeel dat tijdens die sluiting van een ander leven had geproefd, kwam niet meer terug. Ik heb toen beslist om al mijn activiteiten in de horeca stop te zetten en nam ruim de tijd om na te denken wat ik wél nog wilde doen.”

kunst en whiskey

En dat is dus V Store, een nieuw winkelconcept op de hoek van de Noordzandstraat met de Dweerstraat dat zich moeilijk laat omschrijven. De V staat overigens voor de vorm van de winkel. “We combineren hier streekproducten en exclusieve dranken met kunst en fijne decoratiestukken”, vertelt Stéphane.

Concreet gaat het onder meer om de betere wijnen, champagnes, whiskys en gins, waaronder sommigen van Brugse makelij. Daarnaast vind je er prints van foto’s van beroemde fotografen en van poparticonen zoals Andy Warhol en Roy Liechtenstein. Ook sigaren, advocaat, honing en artisanale confituren zitten in het aanbod. “Ik heb me altijd graag met mooie producten omringd. Deze winkel moet overkomen als mijn huiskamer en de mensen die over de vloer komen zijn mijn gasten.”

“Ik bied dan ook graag een glaasje of een klein hapje aan als ze snuisteren tussen ons mooi aanbod, maar voor alle duidelijkheid: het is geen horecazaak”, zegt Stephane. “Op termijn gaan we ook nog de tweede verdieping inrichten. Daar heb je een prachtig zicht op de winkelstraten die hier samenkomen.”

(PDV)