In het stadhuis van Nieuwpoort vond op 12 maart de feestelijke award-uitreiking plaats van de verkiezing ‘Vriendelijkste Handelaar’.

Handelsgids.be, dat lokale ondernemers ondersteunt met online zichtbaarheid, organiseerde deze verkiezing waarbij klanten hun favoriete handelszaak konden beoordelen op klantvriendelijkheid.

De avond werd geopend door schepen van Lokale Economie Bert Gunst, die alle aanwezigen warm verwelkomde. Burgemeester Kris Vandecasteele, schepen Ann Gheeraert en gemeenteraadsleden Ann Vanderheeren en Lieselotte Watty waren eveneens aanwezig om de handelaars in de bloemetjes te zetten.

Luc Verheyden, zaakvoerder van Handelsgids.be, nam het woord om de quoteringen bekend te maken. “Klantvriendelijkheid is de sleutel tot succes voor elke ondernemer. Dankzij deze verkiezing erkennen we de inzet en passie van lokale handelaars,” aldus Verheyden. Hij gaf de aanwezigen ook praktische tips om hun zaak efficiënter te laten draaien zonder grote investeringen.

Een van de belangrijkste aankondigingen was dat de eindejaarsactie van Handelsgids voortaan het hele jaar door zal lopen, zodat zowel KMO’s met een rustige winterperiode als drukbezette ondernemers in december hun klanten kunnen belonen. Daarnaast werd het belang van online zichtbaarheid en SEO-strategieën toegelicht, waarmee handelaars nieuwe klanten kunnen aantrekken.

De winnaars van de avond

Uit de vele deelnemende handelszaken werd Stefany Beauty verkozen tot Vriendelijkste Handelaar van Nieuwpoort 2024, met een mooie score van 9,62. Burgemeester Kris Vandecasteele overhandigde de award en een fles champagne aan de trotse zaakvoerder. “Dit is een schitterend initiatief dat onze lokale economie versterkt. Klantvriendelijkheid is een troef die we als stad koesteren,” aldus Vandecasteele. Ook andere handelaars vielen in de prijzen: Lingerie Caline (9,54), Koffiehuisje Blauwe Vogel (9,43), Nick & Gwendy Slagerij en Traiteur (9,13), Kapsalon Isana (8,87) en Café Bristol (8,86). De quoteringen werden dit jaar op innovatieve wijze onthuld: AI onthulde de quoteringen, een primeur die de aanwezige handelaars aangenaam verraste en enthousiast werd onthaald.

Een traditie van klantvriendelijkheid

De verkiezing van de ‘Vriendelijkste Handelaar’ werd in 2014 in het leven geroepen door Luc Verheyden om klantgerichtheid bij KMO’s te stimuleren. Sinds 2015 vindt het evenement jaarlijks plaats in Vlaamse gemeenten, met uitzondering van 2020, toen de stemmen door de coronapandemie werden samengevoegd met die van 2021. “Deelnemen is volledig gratis. Elke handelaar krijgt een gratis vermelding op Handelsgids.be en een promobanner met de oproep ‘Stem mij tot Vriendelijkste Handelaar’. Dit zorgt niet alleen voor extra zichtbaarheid, maar ook voor waardevolle feedback van klanten,” legt Verheyden uit.

Toekomstgerichte ondersteuning voor handelaars

Naast de verkiezing blijft Handelsgids.be lokale ondernemers ondersteunen met sterke online tools. De Handelsgids App biedt winnaars en andere handelaars extra zichtbaarheid en promotiekansen. Ook de eindejaarsactie blijft een vaste waarde, met prijzen zoals een reis naar Dubai en talrijke VIP-winnaars.