Stefanie (29) opent nieuwe zaak Diereliere: “Een kinderdroom komt uit”

Stefanie Beauprez (29), partner van Kevin Dedier en mama van Merel, is onlangs gestart met Diereliere. Een nieuwe zaak in kinderkleding en -accessoires.

“Toen ik begon te werken was dat bij de kinderoppasdienst. Ik deed dit heel graag maar na een tijdje ben ik toch met een zelfstandige opvang gestart in mijn eigen huis”, vertelt Stefanie. “Negen jaar lang heb ik met heel veel plezier kindjes opgevangen tot het niet meer haalbaar was: de regels werden alsmaar strenger, corona kwam er dan nog bij waardoor het allemaal nog strenger werd. Enfin toen ben ik gestopt. Maar ik wilde wel iets met kindjes blijven doen.”

“Ik ben heel graag tussen de mensen, hou van kinderen en ben heel creatief aangelegd zo maak ik mijn etalages zelf, knutsel ik versieringen voor in de etalage -, en ben ook graag bezig met kinderen en met mijn eigen dochtertje Merel. Lange tijd heb ik nagedacht over wat ik nu eigenlijk wou doen. Het moest per se iets met kinderen zijn en dat ook nog eens haalbaar was. Uiteindelijk is het een zaak met kinderkleding en -accessoires geworden.”

Ouderlijk huis

Eens de beslissing genomen was het zoeken naar een ruimte om haar winkel in onder te brengen en naar de juiste leveranciers. “Een plaats heb ik tamelijk rap gevonden, in mijn ouderlijk huis waar ik niet alleen beneden de winkel heb maar ook de hele bovenverdieping heb ingepalmd met de stock van de winkel. Voorlopig is het nog een pop-up maar ik hoop later de winkel, na wat aanpassingen, naar mijn eigen huis te verkassen. Daar zullen we ook wat ruimer zitten. Toen moest ik ook nog mijn leveranciers vinden maar ook, heel belangrijk, de hele papierwinkel in orde brengen. Gelukkig kreeg ik heel wat hulp van mijn moeder, mijn nicht en mijn tante. Zij hielpen mij op weg”, gaat Stefanie voort. “Daarna zijn we naar Brussel getrokken om het assortiment te kiezen. Ik wou vooral kwaliteitsvolle, unieke en toch betaalbare kledij en accessoires voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar maten 50 tot 164 dus aanbieden.”

“Ik wou per se iets met kinderen doen”

Daarna startte Stefanie eerst met haar webshop. “Eens de collectie samengesteld, de winkel ingericht, creëerde ik een website en webshop. Het was eigenlijk altijd mijn droom om een geschenkenwinkel te hebben en sinds de geboorte van Merel was ik heel veel met kinderkleding bezig. Als klein meisje was ik al een echt poppenmoedertje. Zo heb ik nu dus een winkel met geschenken en kinderkleding kunnen verwezenlijken en daarmee mijn droom waargemaakt.”

Dankbaar

Diereliere kan je volgen via Facebook en Instagram. “Regelmatig laat ik een fotoshoot maken van mijn collectie bij Wonderland Fotografie. Die foto’s plaats ik dan op mijn sociale media zodat mensen de nieuwste artikels kunnen zien”, aldus Stefanie. “De collectie gaat van broeken, jassen, kleedjes, pyjama’s, over sokken en kousen, sjaals, babygeschenken, Disney-artikels tot haaraccessoires, juweeltjes, rugzakjes, fopspeenhangers, slabbetjes, dekentjes, doekjes, bordjes, melkpoederpotjes, handdoeken en nog heel wat meer. Wie dat wil kan ook een geschenkbon aankopen. Ik ben heel blij dat ik hier ruimte gekregen heb van mijn ouders, er zijn toch geen kinderen meer thuis, hoewel de kleinkinderen hier na schooltijd graag samenkomen. Ik ben ook heel dankbaar voor de hulp van mijn schoonzussen die vaak vooraf al iets kopen voor hun kinderen, zo zien de andere mama’s en kinderen dat en als de kinderen dat dan ook leuk vinden, vinden ze makkelijk de weg naar de winkel of de webshop. Ik stuur ook de bestellingen op maar voorlopig wel enkel in België. De naam die ik voor de winkel koos, is een mix van de naam van onze dochter Merel en van de familienaam van mijn man: Dedier, met weglating van de M, ik vond dat een leuk idee.”