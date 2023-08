Steeds meer bedrijven willen leerlingen opleiden

Steeds meer West-Vlaamse bedrijven hebben een erkenning om leerlingen op te leiden via het systeem van duaal leren, maar het aantal bedrijven dat dit effectief doet, stijgt minder snel.

Bij duaal leren combineert de leerling of cursist een opleiding op school met leren in een onderneming. “Sinds de start van duaal leren in het schooljaar 2019-2020 verdrievoudigde het aantal West-Vlaamse bedrijven dat een erkenning als aanbieder van duaal leren kreeg”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Zij vroeg cijfers op bij haar partijgenoot en Vlaams minister van Werk Jo Brouns. “Momenteel staan al 2.108 West-Vlaamse bedrijven klaar om leerlingen te ontvangen op de werkvloer. Voor heel Vlaanderen gaat het om 10.225 bedrijven. Gemiddeld heeft ieder bedrijf 3,5 erkenningen, zij kunnen dus vaak meerdere leerlingen opleiden. Het grootste aantal erkenningen situeert zich in de bouwsector.”

Extra inspanningen

Er is bij bedrijven dus veel bereidheid om de werkcomponent van duaal leren te voorzien, maar het aantal ondernemingen dat effectief leerlingen opleidde in de voorbije jaren, steeg niet zo snel. “In West-Vlaanderen werden er tijdens het voorbije schooljaar in 465 bedrijven ook effectief overeenkomsten duaal leren afgesloten”, vervolgt Loes Vandromme. “In het schooljaar 2021-2022 ging het in onze provincie om 318 bedrijven. De sector met de meeste overeenkomsten is de bouw, maar ook in de groene sectoren en de horeca groeide het aantal bedrijven. Dit zijn net ook de sectoren die heel vaak goed bereikbaar zijn omdat ze overal in het stedelijke en het landelijke Vlaanderen verspreid zitten.”

Inspanningen

Volgens het Vlaams parlementslid kunnen er nog inspanningen gebeuren om de match tussen leerlingen en bedrijven vlotter te laten verlopen. “Er is onder andere RadarDuaal, een online applicatie die vraag en aanbod op het vlak van werkplekleren in kaart brengt. Vandaag is de toepassing beschikbaar voor een beperkt aantal sectoren en hebben ook nog maar een beperkt aantal mensen toegang. In West-Vlaanderen is er daarnaast ook het steunpunt Duaal Leren dat maatwerk kan bieden. Er zijn dus nog wel wat opportuniteiten om duaal leren verder uit te rollen.”