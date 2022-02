STAS Waregem wint Factory of the Future 2022 award: “Geeft enorm veel voldoening”

STAS Waregem, de bekende constructeur van vrachtwagentrailers, haalde recent de award voor ‘Factory of the Future’ binnen. De prijs wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt aan de meestbelovende, technologisch ondersteunde en toekomstgerichte bedrijven in België. Samen met vijf andere Belgische bedrijven mogen ze deze prestigieuze titel dragen tot en met 2025. “We hebben sterk geïnvesteerd in onze fabrieken en hen kunnen transformeren naar echte Factories of the future.”

STAS bleef de afgelopen jaren niet bij de pakken zitten. Met de vastberadenheid om hun fabrieken zo toekomstbestendig mogelijk te maken werden er verschillende projecten en programma’s opgestart. Met succes, want eind vorige week werden ze samen met vijf andere bedrijven uitgeroepen tot Factory of the Future. Ze ontvingen hun award uit de handen van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.

De STAS-site in Doornik behaalde dezelfde award. Daar is het zelfs de tweede maal dat ze de prijs in de wacht slepen. STAS Factory Tournai behaalde de award voor het eerst in 2019 en verlengt met de nieuwe overwinning hun titel. Bovendien ontving STAS begin dit jaar voor de tweede keer op rij de prijs van Top Employer Belgium.

Erkenning voor harde werk

Procesingenieur Kevin Sablain werkt sinds 2017 bij de constructeur en is nauw betrokken bij de transformatie van het bedrijf. “Zo’n award geeft enorm veel voldoening”, vertelt hij. “Het is een erkenning voor ons harde dagelijkse werk. We proberen op veel vlakken onze werking te optimaliseren met het oog op de toekomst. Dat traject hebben we aan deze wedstrijd gekoppeld, als extra motivatie. Om dan uiteindelijk de prijs in de wacht te slepen is de kers op de taart.”

We willen overal een aangename en vooral veilige werkomgeving creëren – Kevin Sablain, procesingenieur STAS Waregem

De Factory of the Future Award werd in het leven geroepen door ‘Made Different’. Dat is een actieplan van Agoria – de federatie van Belgische bedrijven uit de technologische industrie – en Sirris, een organisatie die bedrijven helpt bij het doorvoeren van innovaties.

Medewerkers centraal

Bedrijven worden gescoord op zeven transformaties: Integrated Engineering, Advanced Manufacturing Technologies, Eco Factory, Smart Manufacturing, Networked Factory, Digital Factory en Human Centered Organisation.

Vooral op die laatste twee zaken scoorde STAS Waregem goede punten. “Product en Planet staan centraal in onze bedrijfsvoering. Het is belangrijk om onze medewerkers te betrekken. We willen overal een aangename en vooral veilige werkomgeving creëren”, zegt Kevin Sablain. “Op kantoor, maar ook binnen de fabrieken moeten werknemers inspraak kunnen hebben in de manier van werken.”

Ook op digitaal vlak kon STAS de juryleden overtuigen. “We hebben een eigen computersysteem ontwikkeld. Via een configuratie zal een trailer bijna automatisch in productie kunnen gaan. Met een app kunnen onze medewerkers gemakkelijk zien waar een trailer zit binnen het productieproces, en betere kwaliteitscontroles uitvoeren.” (LV)