Starterspremie stimuleert jong ondernemerschap in Kortrijk

Een nieuwe lichting van 5 ambitieuze student-ondernemers heeft zich aangesloten bij het Start@K-project. Ze ontvangen hiervoor de starterspremie van Stad Kortrijk. “Deze groep van jonge ondernemers, nu onderdeel van de meer dan 16.000 studenten in Kortrijk, is een bewijs van de groeiende ondernemersgeest onder studenten”, aldus Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs.

Sinds de lancering in 2020 heeft Start@K, gesteund door VLAIO, een platform geboden aan diverse jonge ondernemers. Dit academiejaar hebben vijf van deze studenten hun ideeën gepresenteerd tijdens de ondernemerscafés. Concreet gaat het over Racket House van Thibault Braeckevelt, Studio Tiele van Tiele Bodyn, Esports MC van Rien Bettens, KD Raw Studio van Kenji Deroo en Studio Flow van Fébe Vercruysse. Deze vijf student-ondernemers ontvangen de starterspremie van Stad Kortrijk. Stad Kortrijk ondersteunt zo jong ondernemerschap door het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen terug te betalen aan student-ondernemers die deelnemen aan het Start@K-project.

“We zien Kortrijk elk jaar groeien als studentenstad. Er zijn maar liefst 1.000 studenten meer ingeschreven dan vorig jaar. Daar zit heel wat ondernemerstalent tussen, die we met de starterspremie en Start@K graag een duwtje in de rug geven. Start@K staat bekend als broedplaats voor innovatie en een springplank naar succes, waarmee Kortrijk zijn reputatie als centrum voor jong ondernemerschap verder verstevigt”, zegt schepen Kelly Detavernier.

In de Start@K zone van Hangar K ontvangen deze studenten daarnaast ook een gratis flex desk gedurende zes maanden, maar ook een kans om te netwerken met gelijkgestemde ondernemende jongeren. Via Start@K krijgt hun bedrijf ook zichtbaarheid via diverse kanalen. Daarnaast is er ook de voortdurende interactie met potentiële partners, zo zijn deze jonge ondernemers goed gepositioneerd om significante impact te maken in hun respectievelijke sectoren. Ze krijgen eveneens ondersteuning van de Start@K coördinator en business coaches van KU Leuven Campus Kulak, Howest, Vives en UGent campus Kortrijk.