Startersevent in Hangar K ondersteunt beginnende ondernemers met advies en netwerkmoment

Wil je een zelfstandige zaak starten? Of ben je net gestart en zit je nog met vragen? Schrijf je dan nu in voor het startersevent in Hangar K op donderdag 13 maart. Dit gratis event biedt niet alleen waardevolle informatie en inzichten, maar ook de kans om te netwerken met andere ondernemers en experts uit verschillende vakgebieden.

De deuren van het Startersevent gaan open vanaf 17.30 uur, gevolgd door een ontvangst- en netwerkmoment met catering door Salie. Voor deze editie viel de keuze voor het format van een quiz, die zal bestaan uit verschillende rondes met als thema’s ‘Opstarten van een onderneming’, ‘Subsidiemogelijkheden’, ‘Fiscaliteit & accountancy’, ‘Prijszetting & marketing’ en ‘Reglementering stagiairs’.

Na de quiz is er een ondernemerscafé vanaf 21 uur – met een hapje en een drankje – waar je kan netwerken met andere startende ondernemers en ervaren professionals. Tijdens het ondernemerscafé is iedereen welkom om te netwerken, ook niet-starters. Het einde wordt voorzien rond 23 uur.

“We willen jongeren en studenten stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. Het ondernemerschap kriebelt bij velen onder hen, maar de kennis om effectief van start te gaan ontbreekt hen soms nog. Het Startersevent is een uitgelezen kans om een brug te slaan tussen onderwijs en de bedrijfswereld”, zegt Hannelore Vanhoenacker, schepen van Onderwijs.

Ondernemersstad Kortrijk in volle groei

Het ondernemerschap in Kortrijk zit al jaren in de lift. Sinds 2014 is het aantal startende ondernemers in onze stad met maar liefst 46,7 procent gestegen. Stad Kortrijk zet hier actief op in door starters en groeiers maximaal te ondersteunen met financiële, inhoudelijke en logistieke ondersteuning.

Denk maar aan Start@K, de aantrekkingspremie voor ondernemers die zich vestigen in één van de Kortrijkse handelskernen, de starterspremie voor student-ondernemers, gratis aansluiting bij de Kortrijk Cadeaubon, en het ondernemersloket van de stad dat klaar staat met advies en begeleiding op maat.

“Ik wil een ‘one-stop-shop’ creëren met één centraal aanspreekpunt voor elke ondernemer in Kortrijk. Een persoonlijke ‘ondernemers officer’ die luistert, je dossier ter harte neemt en actief opvolgt, zowel voor starters als gevestigde ondernemers”, klinkt het bij Felix De Clerk, schepen van Ondernemen.

Ook schepen van Middenstand Wouter Allijns wil starters nog meer ondersteunen. “Binnenkort openen we terug het pop-up pand in de Sionstraat waar startende ondernemers hun concept op een premium locatie kunnen uittesten tijdens een periode van één tot drie maanden.”