Start-up The Nutty Farmer hergebruikt brokjes cashewnoot

Fréderic Bostyn (33), oprichter van The Nutty Farmer in Sint-Denijs, bracht tijdens de ‘Week van de Fairtrade’ met ‘Cashew Crunch Topping’ een duurzame innovatie op de markt. Hij haalde ermee de shortlist van de innovation awards van Horeca Expo.

The Nutty Farmer is een start-up die 100% Fairtrade cashewnoten van boerencoöperaties uit Burkina Faso verwerkt tot eerlijke producten.

Sinds 2021 probeert Fréderic Bostyn met The Nutty Farmer de problemen in de cashewsector te belichten. “Deze zijn gelijkaardig als in de cacao-industrie: kinderarbeid, onveilige werkomstandigheden voor de vrouwen en extreme armoede, waardoor kinderen veelal niet naar school kunnen. Wij proberen samen met de Belgische en Afrikaanse Fair Trade Federation de boeren in Burkina Faso te steunen door rechtstreeks bij hen te kopen onder de Fairtrade standaarden. Dat is een garantie op een minimumloon en daarbovenop een premie.”

Maar Fréderic wil verder gaan. “We hebben recent een project opgestart waarbij we een watertoren op zonne-energie zullen bouwen in de boerengemeenschap in Burkina Faso. Zo geven we een deel van onze opbrengsten terug aan de lokale inwoners.”

Na de lancering van hun eerste assortiment ‘Gekruide geroosterde cashewnoten’, brengen ze nu een nieuwe innovatie op de markt: ‘Cashew Crunch Topping’. “Van de brokjes cashewnoot die afbrokkelen tijdens het pellen in de fabriek in Burkina Faso, maken we krokante toppings. Wij kopen ze op en betalen de boeren er een mooie prijs voor. Eens aangekomen op onze boerderij, kruiden en roosteren we de brokjes en verkopen die dan aan de horeca.”

Men kan de toppings gebruiken als krokante afwerking op zowel hartige als zoete gerechten. “Bovendien is het een economisch interessante oplossing in vergelijking met volledige noten. Wil je een slaatje afwerken met noten, dan heb je er vlug zes tot negen nodig, terwijl je slechts het equivalent van drie noten in crunch nodig hebt om je gerecht af te werken”, besluit Fréderic.