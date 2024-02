“Stap dichter bij mijn ultieme droom”: onderneemster Lynn Derickx verhuist haar ‘House of Pi’ naar Enjoy Business Park in Veurne

Precies een jaar nadat Lynn Derickx haar pilatesstudio ‘House of Pi’ opende op het Westpark, verhuist ze die nu naar het Enjoy Business Park wat verderop. Daar heeft ze nu alle ruimte om haar verdere dromen als ondernemer waar te maken. “De naam en het logo zitten alvast goed”, zegt ze.

Lynn Derickx (33) groeide op in het voormalige hotel-restaurant Mon Bijou in De Panne, dat haar ouders als vierde generatie uitbaatten. “Het ondernemersbloed zit dus wel in mij, maar ik voelde mij niet geroepen om de zaak van hen over te nemen”, vertelt ze. “Omdat ik als tiener nog niet wist wat ik dan wél wou doen, wou ik in de eerste plaats een stevige basis hebben om later ook als zelfstandige aan de slag te kunnen. Daarom koos ik na mijn middelbare studies economie-wiskunde voor handelswetenschappen in Gent en volgde ik daarna nog een postgraduaat human resources in Brussel.”

Naar Australië

Zo rolde Lynn uiteindelijk in een bureaujob, als international payroll consultant. “De 9-to-5-mentaliteit past echter helemaal niet bij mijn persoonlijkheid, dus kreeg ik geen energie van die baan. Na enkele functiewissels zwaaide ik er af en besloot ik in 2018 om naar Australië te trekken. In die compleet nieuwe setting, weg van alles en iedereen, wou ik vooral op zoek gaan naar mezelf”, gaat ze verder.

Lynn verbleef uiteindelijk vier jaar aan de andere kant van de wereld. “Ik volgde er een baristaopleiding, reisde rond en verrichtte farm work tijdens het zaaiseizoen. Daarbij reed ik zestien uur per dag met gigantische tractors rond om kikkererwten, lijnzaad of tarwe te zaaien. In Sydney kwam ik ook in contact met pilates, wat daar volledig is ingeburgerd. Op elke straathoek vind je er namelijk wel een studio”, weet ze.

Roeping

Pilates is een mengvorm van diverse disciplines uit de sport en geneeskunde en maakt de connectie tussen lichaam, ziel en geest. Het doel is vooral om spieren te versterken of pijn weg te werken. “Voorheen deed ik aan crossfit, maar dat zonder enig lichaamsbesef. Door overbelasting kampte ik toen met de ene blessure na de andere. Sinds ik met pilates begon, heb ik echter nergens nog last van”, stelt Lynn. “Hierdoor wou ik zelf ook anderen helpen en zo kreeg ik plots mijn roeping als ondernemer.”

“Ik betaalde mijn opleiding door te werken op een Australische boerderij”

In volle coronacrisis volgde ze in Perth een intense opleiding om instructeur te worden. “Normaal duurt die opleiding 3,5 jaar, maar ik vervolledigde die al na één jaar. Studeren deed ik dikwijls op de tractor en in de tussenseizoenen leefde ik als het ware in de pilatesstudio, tot ik er zelf mijn eerste les mocht geven.”

Verhuis

Nog voor ze naar België was teruggekeerd en hier een geschikte locatie voor haar eigen zaak had gevonden, had Lynn al haar toestellen besteld. Die vonden uiteindelijk onderdak in een pand op het nieuwe Westpark in Veurne, waar ze in januari 2023 haar ‘House of Pi’ opende. Precies een jaar later verhuist de studio nu enkele honderden meters verderop, naar het nóg nieuwere Enjoy Business Park.

“Hier heb ik meer ruimte, waardoor ik mijn toestellen niet meer hoef te verplaatsen na de groepslessen of privélessen. Bovendien heb ik nu een gezellige ontvangsthoek, waar klanten voor of na hun sessie wat kunnen praten met elkaar. Zo kom ik ook een stap dichter bij mijn ultieme droom: een pilatesstudio met een healthy coffee-bar. Dan komen mijn baristaopleiding en mijn horecaverleden dus ook nog van pas”, knipoogt ze.

“Daartoe moet ik weliswaar eerst de lotto winnen, maar de naam en het zelfontworpen logo zitten alvast goed. ‘House of Pi’ verwijst uiteraard naar pilates, maar wordt uitgesproken als ‘pie’, het Engels voor ‘taart’. In het logo zit ook de wiskundige constante pi, wat dan weer een knipoog is naar mijn economische studies”, verklaart Lynn.