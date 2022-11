Staking bij Golfkarton Soenen voorbij, arbeiders maandag weer aan de slag: “Grote stap vooruit, maar akkoord is er nog niet”

De arbeiders van verpakkingsbedrijf Golfkarton Soenen legden sinds woensdag 9 november het werk neer. Na zeven dagen staken, gaan ze volgende maandag weer aan de slag. De directie zette volgens de vakbond een grote stap vooruit met een nieuw voorstel. “We moeten nu akkoord vinden waarin iedereen zich kan vinden.”

Een 60-tal arbeiders van Golfkarton Soenen, dat kartonnen verpakkingen op maat produceert, legde het werk neer tijdens de nationale staking op woensdag 9 november. De actievoerders klaagden over een gebrek aan respect en ijverden voor een betere verloning op vlak van premies en anciënniteit.

De militanten waren niet van plan om snel op te geven. Na mislukt overleg ging de staking aan het bedrijf langs de Roeselarestraat door tot vrijdag 18 november. Het is opvallend dat de werknemers een ganse week in gure omstandigheden solidair bleven. Nu laat de vakbond weten dat de arbeiders op maandag weer aan de slag gaan.

Struikelblok

De directie kwam met een nieuw voorstel op de proppen dat verder overleg mogelijk maakt. “Het ontwerp beantwoordt niet volledig aan de verwachtingen, zo ontbreekt er duidelijkheid over de anciënniteitsvergoedingen, het belangrijkste struikelblok in gans de discussie”, vertelt Deef Borloo van ACV BIE (bouw, industrie, energie).

“Het lag bij de werknemers moeilijk dat er weinig aandacht aan werd geschonken. Maar in het voorstel is wel sprake van een duidelijke verbintenis die de directie wil aangaan. Dat maakt het voorstel bespreekbaar. De werkgever is bereid te luisteren naar de ideeën over loon- en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Die worden mee opgenomen in het rapport dat volgende week vrijdag besproken wordt door het management.”

Positieve stemming

“We hebben grote stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet”, is Borloo duidelijk. “Maar er heerst een positieve stemming. We moeten nu zoeken hoe we samen uit deze impasse geraken. Het overleg zal duren tot we een compromis bereiken waarbij iedereen zich goed voelt.”