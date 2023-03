Stadsbrouwerij ‘t Koelschip in Oostende moet naam van bier ‘Zeegeuze’ aanpassen

Bij stadsbrouwerij ‘t Koelschip in Oostende moet het bekende bier ‘Zeegeuze’ van naam veranderen. Het voldoet kennelijk niet aan de voorwaarden om een geus te zijn. Brouwer Ive Mostrey is creatief: “Dan noem ik het Allambique”.

Stadsbrouwerij ‘t Koelschip heeft een mooi parcours afgelegd: bezielers Ive Mostrey en Sandy Major zijn gepassioneerd met bier bezig. Vanuit de shop/brouwerij in de Van Iseghemlaan bouwden ze een mooi assortiment uit. Ze dragen ook de biercultuur uit: er zijn workshops en ze krijgen promotionele steun van Toerisme Oostende. Het resulteert bijvoorbeeld in Krevet, een bier dat met de hulp van Kobe Desramault werd gebrouwen en gepromoot wordt als bier voor bij garnalen. In het aanbod van de City Brewery zit ook ‘Zeegeuze’ van 7,5 procent. “Het bier wordt gemengd met zuurstof die nodig is voor de spontane gisting”, luidt het op de website van ‘t Koelschip.

Beschermde naam

Zeegeuze bevindt zich echter in woelig water. Brouwer Ive Mostrey schetst: “We maakten onze eerste geuze in 2013 en bleven dat sindsdien doen. We kregen bij de ontwikkeling de steun van Armand Debelder van Geuzestekerij De Drie Fonteinen, een grote naam in die wereld.” De Zeegeuze werd de voorbije jaren een begrip. “Er was een klacht van de geuzebrouwers uit Brussel omdat we de naam ‘geuze’ gebruikten. We voelen ons vereerd. De naam ‘geuze’ is beschermd, maar ons bier heet ‘Zeegeuze’. Ik denk dat we te veel in hun vaarwater zitten en dat ze ons daarom aanvallen.”

“Op het etiket staat dat het een bier is van hoge gisting. Dus kun je het geen geuze noemen” – Yves Panneels, Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren

“Toch gaan we het gevecht met de geuzenbrouwers niet aan. Het zal een pak geld kosten aan advocaten en ik heb geen zin in een juridische strijd”, zegt Ive. “We behouden het procedé en zullen het Allambique noemen, een verwijzing naar de aloude naam die de Egyptenaren gaven aan bier met spontane gisting.” De heisa laat bij Ive een wrang gevoel na: “Ik heb tien jaar een bierwinkel en heb hun bieren gepromoot. Maar na de pandemie is de sympathie duidelijk weg. Ze komen agressief uit de hoek.” De Stadsbrouwerij had eerder ook al een akkefietje rond het bier ‘Oostende Bonsoir’ als eerbetoon aan Arno. Daarbij werd als etiket een beeld van de zanger gebruikt waarover discussie was met de erfgenamen van Arno. Het bier bestaat nog steeds, maar het label verwijst er niet (meer) naar.

Spontane gisting

De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (Horal) verenigt geuzeproducenten en daar luidt woordvoerder Yves Panneels een andere klok. “Wij zitten helemaal niet achter een klacht tegen de brouwerij uit Oostende, maar we kennen de zaak van de Zeegeuze wel. We hebben vorig jaar de brouwer vriendelijk aangeschreven om de naam niet meer te gebruiken. Want niet iedereen mag zijn bier zomaar een geuze of een verwijzing daarnaar noemen. De wetgeving over geuze en lambic dateert van 1993 en we zitten ook niet achter die criteria want onze vereniging is pas later opgericht. Volgens die wet is een geuze een bier van spontane gisting, ontstaan door verschillende lambicken met een ander suikergehalte te mengen. Door het verschillende suikergehalte ontstaat een spontane gisting. En dat in tegenstelling tot bieren van lage of hoge gisting waarbij er gist aan toegevoegd wordt. Voor een geuze moet je dus eerst lambic maken, een platte drank die spontaan vergist in houten tonnen.” Bij Horal kennen ze de Zeegeuze ook: “Op het etiket staat dat het een bier is van hoge gisting. Dus kun je het geen geuze noemen.”