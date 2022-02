De West-Vlaamse aannemingsgroep Stadsbader neemt concurrent BAM Contractors over. Dat hebben beide bedrijven dinsdag bekendgemaakt.

Door de overname krijgen 400 werknemers een nieuwe baas. BAM Contractors bouwt onder meer de Scheldetunnel in Antwerpen, de spoorbrug in Genk en bouwt ook mee aan het Brusselse Metro 3-project.

Stadsbader uit Harelbeke neemt BAM Contractors over van de Nederlandse bouwgroep Koninklijke BAM. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven.

Beide bedrijven blijven autonoom functioneren, behouden hun eigen markt en zullen complementair opereren. Jan Folens blijft de leiding behouden over BAM Contractors. De structuur, waarden en pijlers van BAM Contractors stroken met deze van Stadsbader. Het doel van de overname van BAM Contractors is gedeelde expertise benutten en de verticale integratie nog te vergroten. Daarbij blijven Stadsbader Group en BAM Contractors rekenen op het engagement en teamwork van alle medewerkers. Zij blijven de meest cruciale schakel in het succes van dit verhaal.

Verdere ontwikkeling

Dit nieuwe hoofdstuk biedt heel wat kansen in de verdere ontwikkeling van de activiteiten van Stadsbader Group. Gezien de reputatie van BAM Contractors als sterke speler in de civiele projecten, spoor- en bovenleidingswerken creëert zij een toegevoegde waarde.