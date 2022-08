Stad Oostende biedt werkgevers financiële ondersteuning voor aanwerving van langdurig werklozen

Stad Oostende zet in op economische ontwikkeling en verhoogde tewerkstelling. Eén van de sectoren daarin is de Sociale Economie en de tewerkstelling van kansengroepen. De stad ondersteunt daarom werkgevers die langdurig werklozen aanwerven om zo ook meer mensen aan het werk te krijgen.

In het Bestuursakkoord 2019-2024 ‘Allemaal Oostendenaar’ staat dat Stad Oostende acties wil ondernemen ter bevordering van de tewerkstelling. De Sociale Economie is één van de sectoren die daarin ondersteuning behoeft, met het oog op een verhoogde tewerkstelling van werkzoekenden uit de kansengroepen. Vooral een grote groep van langdurig werklozen blijkt moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt te vinden, ondanks de vele maatregelen van begeleiding en toeleiding. Anderzijds blijkt dat heel wat bestaande vacatures niet ingevuld raken. Stad Oostende wil daarom de Oostendse bedrijven ondersteunen om langdurig werklozen aan het werk te helpen en zo ook meer mensen aan het werk krijgen.

Subsidiereglement en begeleidingstraject

Om de werkgevers die mensen uit deze kansengroep van langdurig werklozen willen aanwerven te ondersteunen, werkte Stad Oostende een subsidieregeling uit. De voorwaarden voor deze subsidiëring werden vastgelegd in een subsidiereglement. De belangrijkste voorwaarde is dat de mensen die in dit kader aangeworven worden minstens 2 jaar werkloos moeten zijn. Alle bedrijven en (kleine) zelfstandigen komen hiervoor in aanmerking. De subsidie bedraagt 2.125,00 euro per aangeworven werknemer. De werkgevers kunnen bovendien rekenen op een uitgebreide begeleiding om de aanwerving én de indiensttreding zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Geïnteresseerde werkgevers kunnen contact opnemen met de dienst Economie van Stad Oostende via economie@oostende.be.