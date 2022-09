Stad Kortrijk en Designregio Kortrijk lanceren tweede editie Commerce Design Kortrijk Award

Met de Commerce Design Kortrijk Award zetten Stad Kortrijk en Designregio Kortrijk creatieve en innovatieve handelszaken én ontwerpers in de kijker. Voor deze 2e editie werden 15 zaken geselecteerd. Zij dingen nu mee voor de Grote Prijs van de Jury en de Publieksprijs. Stemmen kan tot en met 20 oktober.

Na een succesvolle eerste editie in 2020 zetten Stad Kortrijk en Designregio Kortrijk met de Commerce Design Kortrijk Award opnieuw samenwerkingen tussen handelaars en ontwerpers in de kijker. ‘Commerce Design’ is een awardprogramma dat werd ontwikkeld in Montréal, een van de partnersteden van de stad in het UNESCO-netwerk. “De wedstrijd richt zich tot handelaars die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de architectuur en het commercieel ontwerp van hun zaak en zo de stad en deelgemeenten levendiger, unieker en aantrekkelijker maakten voor zowel bewoners als bezoekers”, zegt schepen van Ondernemen Wouter Allijns (Team Burgemeester). “Met de Commerce Design Award willen we aantonen dat designgerichte of commerciële aanpassingen aan handelszaken niet alleen een positieve invloed hebben op de zaak zelf, maar ook op de hele buurt en zelfs stad en streek. Met de award worden ze beloond voor hun inspanningen en realisaties”, aldus en Sébastien Hylebos, Project Manager Designregio Kortrijk.

De kwaliteit van deze projecten zorgt voor een vibe: design van de bovenste plank kan heel wat in beweging zetten

Net als 2 jaar geleden zijn er heel wat sterke kandidaten die aanspraak maken op een Commerce Design Award. Begin september werd uit de 64 inschrijvingen een selectie gemaakt van 15 kandidaten die verder kans maken op de Grote Prijs van de Jury en de Publieksprijs. “Eind september ging de jury langs bij deze kandidaten. Op basis van deze fysieke bezoeken heeft de jury een finale selectie gemaakt”; zegt Sébastien Hylebos.

Stemming

Iedereen kan stemmen op zijn/haar favoriete project op www.commercedesignkortrijk.be . Stemmen kan tot en met 20 oktober. De winnaars worden bekend gemaakt op de feestelijke awarduitreiking op 25 oktober in de Budafabriek.

© (Foto GF)

“De kwaliteit van deze projecten zorgt voor een vibe: design van de bovenste plank kan heel wat in beweging zetten. Iets wat we ook willen doen met de make-over van het winkelwandelgebied. Het voorontwerp is nu in volle ontwikkeling en met de juiste ingrepen willen we ook daar heel wat in gang steken. We hopen de handelaars in het centrum te inspireren om verder te bouwen op die plannen en hun zaak aan te pakken. Zo zijn we meteen verzekerd van een nieuwe lading genomineerden voor de 3e editie in 2024”, zegt schepen Allijns.

De vijftien genomineerden kan je ontdekken via deze link. Daar kan je meteen ook stemmen voor één van hen.