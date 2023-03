Stad Ieper wil de leegstand in het kernwinkelgebied terugdringen: “Bezoek mogelijk aan bestickerde panden”

Op zaterdag 11 maart van 10 tot 12 uur worden de deuren van zes bestickerde panden in het Ieperse kernwinkelgebied opengezet. Geïnteresseerden krijgen de kans om die dag zes panden in diverse straten te bezoeken.

“Voor de coronaperiode bedroeg de leegstand in het Ieperse kernwinkelgebied ongeveer 6,5 procent. Daarmee zat Ieper op quasi de helft van het Vlaamse gemiddelde. Momenteel is de leegstand naar 11 procent gestegen en dat is nefast voor de stad als handelscentrum”, zegt Jan Guillemont van het Centrummanagement. “Leegstand van handelspanden is een probleem dat zich voordoet als er meer commerciële ruimte beschikbaar is dan er vraag naar is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals economische recessies, veranderingen in winkelgewoonten en online winkelen of demografische veranderingen.”

Samenwerking met Heilige Familie

Stad Ieper lanceert daarom een initiatief om de leegstand in het kernwinkelgebied tegen te gaan. “Aanbieders van een leegstaand handelspand in de centrumstraten werden de voorbije maanden gepolst naar hun interesse om hun pand in de kijker te zetten”, pikt schepen Van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) in. “Hun etalages kregen sinds 2 maart een sticker met ontwerpen van leerlingen van het zesde en zevende jaar Etalage en Standendecoratie van de Heilige Familie, zodat ze goed opvallen in het straatbeeld als beschikbare locatie.”

Premies en subsidies

In het kernwinkelgebied maken zes panden deel uit van het leegstandsproject. De panden zijn gesitueerd in de Boomgaardstraat 5, Boterstraat 30, Boterstraat 52, Diksmuidestraat 33, Neermarkt 5 en Sint-Jacobsstraat 18. Op zaterdag 11 maart van 10 tot 12 uur worden de deuren opengezet om geïnteresseerden de kans te bieden om alle panden ineens te bezoeken. Wie van een eigen zaak in Ieper droomt en er bij wil zijn, kan zich vooraf registeren via de QR-code die in de sticker verwerkt is. In Ieper kunnen startende ondernemers onder bepaalde voorwaarden genieten van een starterspremie. Het eerste jaar bedraagt die tweemaal 1.000 euro, het tweede jaar is dit tweemaal 800 euro. Er kan ook een subsidie voor de renovatie van een leegstaand pand bekomen worden met een maximum van 5.000 euro. Meer info kan je terugvinden op de website. Dit initiatief kadert in het Europees project KICK (Kernversterking in Centrum-kernen), een participatie met onder meer de centrumsteden Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare.