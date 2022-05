Stad Brugge betwist Unizo-rapport dat het 1 op 5 facturen te laat betaalt

Uit cijfers van Unizo blijkt dat de Stad Brugge twintig procent van zijn facturen te laat betaalt. Oostende, Kortrijk en Roeselare scoren daarentegen op dat vlak wel goed tot zeer goed. De Brugse financiënschepen Mercedes Van Volcem betwist de cijfers die Unizo hanteert en liet zelf een analyse opmaken door haar stadsdiensten.

Unizo bracht samen met Graydon en UCM het ‘betaalrapport’ van de overheden uit. Er werd nagegaan of overheden hun facturen tijdig betaalden. “Als het gaat over samenwerken met overheden, meldden ondernemers ons dat facturen niet tijdig betaald werden. Een te vermijden valkuil”, zegt Robert Schaut, tijdelijk directeur van Unizo West-Vlaanderen.

“Al zien we een tendens ontstaan van verschillende overheden die vaker op tijd betalen. Dat is een stap in de goede richting. Als we kijken naar West-Vlaamse centrumsteden, scoren Oostende, Kortrijk en Roeselare goed tot zeer goed. Enkel Brugge doet het met ruim één op vijf te laat betaalde facturen na het laatste kwartaal van 2021 absoluut niet goed.”

Van levensnoodzakelijk belang

“Bedrijven onder elkaar, maar ook overheden tegenover bedrijven, moeten ernaar streven om facturen binnen de vooropgestelde termijn te betalen. Zeker in de huidige periode waar de prijzen van grondstoffen de pan uit swingen, is het voor veel ondernemers van levensnoodzakelijk belang om tijdig hun centen te krijgen. Vergeet niet dat 20 procent van onze economie draait op overheidsuitgaven”, benadrukt Robert Schaut.

De Brugse financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) betwist de cijfers van Unizo: “In 2019 hebben onze diensten 62 procent van de facturen betaald binnen de dertig dagen. In 2020 was dit 59 procent en in 2021 63 procent.”

Voor het jaar 2021 gaat het in totaal om 27.208 facturen die de stad Brugge uitschreef. 4.550 facturen (17 procent) werden binnen de acht dagen uitbetaald. 4.255 facturen (15 procent) binnen de twee weken, 8.399 facturen (31 procent) binnen de maand, 8.021 (30 procent) binnen de 60 dagen. 1.983 facturen (7 procent) bleven vorig jaar wat langer onaangeroerd liggen….

Steekproeven?

Hoe verklaart Mercedes Van Volcem de verschillen met het resultaat van het Unizo-rapport? De Brugse schepen stelt: “Ik heb de ondernemersvereniging en Graydon om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. Unizo heeft steekproeven uitgevoerd en neemt enkel het laatste kwartaal van 2021 in rekening, maar onze cijfers hebben betrekking op alle facturen.”

“Ik heb zelf een analyse laten maken, gebaseerd op objectieve en volledige cijfers. Als de volledige periode in beschouwing genomen wordt, scoort Brugge beter dan Oostende en Hasselt.”