Staalverwerkingsbedrijf BJ Create uit Bredene krijgt Handmade in Belgium-label van Unizo

Staalverwerkingsbedrijf BJ Create heeft maandag het UNIZO-authenticiteitslabel Handmade in Belgium (HIB) ontvangen. Dat gebeurde tijdens een netwerkevent voor lokale ondernemers in de lokalen van het bedrijf langs de Brugsesteenweg. De Bredense zaakvoerders Els Legein en John Bulteel dragen vanaf nu trots de titel ‘ambachtelijk ambassadeur’.

Onder het goedkeurend oog van ruim 40 lokale handelaars en ondernemers hebben Els Legein en John Bulteel van BJ Create maandag hun HIB-label uit handen van een delegatie van Unizo en het gemeentebestuur in ontvangst mogen nemen.

“Vandaag weet je als consument niet altijd meer zeker wat je koopt. Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. En die vinden ze bij ambachtelijke ondernemers via het Handmade in Belgium-label (HIB)”, legt Brecht Clyncke, regiomanager Noordwest-Vlaanderen van Unizo, uit.

“Het is voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Anderzijds is het voor deze ondernemers niet makkelijk op te boksen tegen de concurrentie van onder meer industriële producten. En de term ‘ambachtelijk’ is, in tegenstelling tot Frankrijk, in België niet beschermd. Iedereen kan zichzelf ‘ambachtelijk’ noemen. Daarom lanceerde UNIZO het label Handmade In Belgium. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking. Het is een jury van ondernemers en expert die dit label toekent.”

Maatwerk met staal

Het Bredense ondernemerkoppel Els Legein en John Bulteel waren uiteraard opgetogen met de waardering. “BJ Create is een dynamisch staalverwerkingsbedrijf. Onze specialiteit is het realiseren van metaalprojecten op maat zoals trappen, leuningen, aangebouwde terrassen en alle bijzondere metaalconstructies.”

“Wij handelen elk project af tot in de kleinste details en proberen zo de verwachtingen van onze opdrachtgevers te overstijgen. Projectbetrokkenheid en open communicatie zijn geen loze begrippen bij BJ Create”, voegt John nog toe. (MM)