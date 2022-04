Spraakmakende vertrekpremie bij accountancybedrijf Vandelanotte: tot 7.500 euro als je geen klik voelt

Niet tevreden? Geld terug! Ook als je werkt bij acccountant- en auditkantoor Vandelanotte. Het bedrijf pakt uit met een bijzondere deal voor nieuwe werknemers. Wie na één, twee of drie maanden toch beslist om weer te vertrekken kan rekenen op een premie van van respectievelijk 2.500, 5.000 of 7.500 euro.

“Het is een beredeneerde gok”, klinkt het bij CEO Nikolas Vandelanotte. “Uit een grote, anonieme enquête bij onze werknemers geeft de meerderheid aan dat er ‘niets’ is dat hen kan overtuigen om bij Vandelanotte weg te gaan. We willen deze stelling hard maken. Met deze actie willen we toekomstige medewerkers een signaal geven: hebben we alle vertrouwen dat je ook lang aan boord wil blijven.”

Geen jobhoppercultuur

Net als veel andere bedrijven is Vandelanotte op de schaarse arbeidsmarkt van vandaag verwikkeld in een war for talent. Terwijl in landen zoals de VS een cultuur van jobhoppen heerst, zijn gedreven mensen in ons land niet zo snel geneigd om hun carrière een andere wending te geven. (lees verder onder de Instagrampost)







Een goedbetaalde job inruilen voor een onbekende wereld is niet zo aantrekkelijk. De tevredenheidsgarantie waar Vandelanotte mee uitpakt moet die drempel verlagen.

Wij durven dit risico nemen, omdat we geloven in onze bedrijfscultuur

“Blijkt de carrièreswitch toch geen voltreffer, dan blijven de medewerkers niet met lege handen achter. Wij besteden heel veel aandacht aan een positieve werkomgeving en bedrijfscultuur, daarom past deze actie eigenlijk perfect in ons beleid. Blijkt het toch de klikken en beslist de werknemer om na drie maanden in dienst te blijven, dan krijgt zijn/haar team een budget van 2.500 euro om een leuk en inspirerend teamevent in elkaar te steken”, aldus Nikolas.

De enige voorwaarden zijn dat de nieuwe medewerkers van een andere werkgever moeten komen en minimum twee jaar ervaring moeten hebben.