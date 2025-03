Sportspeciaalzaak All Athletes omgedoopt tot Absolute Run

Sportspeciaalzaak All Athletes aan de Gistelse Steenweg gaat voortaan verder onder de naam Absolute Run en maakt daarmee deel uit van een concept met vijftien sportwinkels. “Mensen komen hier niet alleen om loopschoenen te kopen, maar ook voor motivatie en een hechte gemeenschap die hen helpt om als atleet te groeien”, zegt zaakvoerder Davy Vandekerckhove.

De speciaalzaak, gespecialiseerd in loopschoenen en aanverwante artikelen, is gevestigd aan de Gistelse Steenweg 550. Oorspronkelijk startte de winkel begin jaren 90 in de Smedenstraat en onderging sindsdien verschillende naamswijzigingen en conceptaanpassingen. Toch bleef het aanbod van sportschoenen altijd centraal staan.

Personal training

De zaak werd opgericht door Filip Vannieuwenburg, die haar destijds Running Center noemde. In 2014 ging de huidige zaakvoerder, Davy Vandekerckhove, er aan de slag als bediende en verkoper, terwijl hij tegelijkertijd zijn eigen personal training-bedrijfje Health Point runde. In 2021 nam hij de zaak over van de toen 65-jarige, pensioengerechtigde Vannieuwenburg.

Davy voerde al snel diverse vernieuwingen door, zoals aangepaste meetapparatuur om klanten te helpen de perfecte loopschoen te vinden. Daarnaast onderging de winkel een grondige renovatie. Als fervent loper met meerdere marathons op zijn palmares, herdoopte hij Running Center tot All Athletes en opende hij in 2023 ook winkels in Roeselare en Gent.

“Om onze marktpositie in Brugge te versterken, heb ik beslist me aan te sluiten bij het Absolute Run-concept”, vertelt Davy. “Dit is meer dan een naamsverandering; het betekent ook een bredere visie. Met een uitgebreid assortiment topmerken en een sterke focus op community building wordt de volledig vernieuwde winkel dé bestemming voor iedereen die gepassioneerd is door hardlopen.”

Community Run

Daarnaast organiseert Absolute Run Brugge een wekelijkse Community Run, die elke maandag om 19 uur plaatsvindt.

De Brugse winkel is de vijftiende Absolute Run-vestiging in Europa. Het concept maakt deel uit van de internationale retailvereniging Sport 2000, die meer dan 3.500 winkels in heel Europa omvat. (PDV)