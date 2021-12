Sportoase Knokke-Heist pakt uit met nagelnieuwe healthclub

“Het allerbeste en meest uitgebreide sport- en bewegingsaanbod van de regio, dat is wat je hier terugvindt”, aldus algemeen directeur Michaël Schouwaerts bij de plechtige opening donderdagavond van de vernieuwde healthclub in Sportoase Duinenwater.

“Met de modernisering van al onze sportzalen, zetten we een belangrijke volgende stap in onze missie om mensen te kunnen laten werken aan hun gezondheid op de meest kwalitatieve en veilige manier. Met de combinatie van fitness, zwembad en wellness kunnen ze dat hier nu doen op een manier die uniek is in België.”

“De nagelnieuwe toestellen van Technogym zijn voorzien van de allerlaatste snufjes op de markt en zullen onze leden toelaten nog specifieker en efficiënter te trainen en dat onder begeleiding van onze professionele coaches. Technogym, de Italiaanse fabrikant van fitness- en wellnesstoestellen, staat al jaren bekend als de allerbeste in zijn vakgebied en is intussen ook al een decennium lang de vaste leverancier van Sportoase.”

De nieuwe Skillbike en Skillrun zullen voor een extra meerwaarde gaan zorgen. Die extra meerwaarde voor de gezondheid van alle leden, wordt niet enkel gecreëerd in de vernieuwde fitnesszaal, maar ook in het zwembad.

“Mensen die bij Sportoase Duinenwater een fitnessabonnement afsluiten, hebben ook toegang tot het zwembad. In die omkadering zijn we absoluut uniek in België: een plek waar je kan sporten op de beste toestellen, in de beste accommodaties en onder de beste begeleiding, zowel op het droge als in het water. Dat allemaal aan één basistarief. Men vindt het enkel in Duinenwater.

Openingsweekend

Tijdens het openingsweekend op 18 en 19 december zullen er tal van try-outs georganiseerd worden waar zowel leden als niet-leden kunnen kennismaken met de modernste trainingstechnieken en toestellen. Tijdens onze openingsdagen zullen mensen bovendien ook aan een extra voordelig tarief kunnen intekenen bij onze club en voorzien we daarnaast tal van leuke extra’s en gifts. Zo krijgen onze leden naast de vernieuwde healthclub, toch ook nog een cadeau van ons dat wel onder de kerstboom zal passen.”

(DM)