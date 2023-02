Sportline Brugge verhuist naar nieuwe vestiging bij Fort Lapin

Zaterdag 18 februari is de laatste dag waarop je voor de aankoop van sportartikelen nog terecht kan bij de Brugse vestiging van Sportline langs de Maalse Steenweg. Zoals we al eerder schreven stopt de exploitatie op deze locatie wegens het einde van het huurcontract.

Bij Sportline waren ze echter vastbesloten om op de Brugse markt actief te blijven. Er werd een alternatieve locatie gezocht en gevonden. “We verhuizen naar een pand aan de ring ter hoogte van de Dampoort, bij het Fort Lapin dus eigenlijk”, zegt Philiep Donck, medezaakvoerder van Sportline.

“Het gaat meer bepaald om het pand aan de verkeerslichten waar nu ook al een vestiging van DSM Keukens zit. DSM zit boven en wij komen dus daaronder, op het gelijkvloers. Er zijn nu nog wat werkzaamheden aan de gang dus we kunnen nog niet direct van start gaan op de nieuwe locatie. We verwachten daar te kunnen openen omstreeks april-mei.”

Sportline werd opgericht in 1986 met een eerste vestiging, en nog steeds de hoofdvestiging in Rumbeke bij Roeselare. Daarnaast is er dus ook nog de Brugse vestiging en vestigingen in Waregem en Nieuwpoort, evenwel onder een andere naam. In het winkelcentrum van Roeselare is er ook nog een kleinere shop onder de noemer Sport 2000.

Sportline is een familiebedrijf dat deel uit maakt van de Groep Decruy, waartoe onder meer ook meubel- en interieurzaak Casteelken behoort.

(PDV/foto DC)