Sport Lauwers helpt je al 60 jaar aan betere conditie: “Het is allemaal gestart met voetbalschoenen”

Een klassiek goed voornemen is de belofte aan de conditie te werken. Sport Lauwers helpt nieuwe of terugkerende sporters dan ook graag met het vinden van de juiste benodigdheden om dat doel te behalen. De winkel kent zijn oorsprong in 1964 en bestaat dus al 60 jaar. Dochters Katrien (61) en Katelijn (59) zetten het verhaal van hun ouders voort en in september besloten zoon Gerben (33) en zijn neef Lukas (27) om er nog een hoofdstuk bij te schrijven.

Waar en wanneer begint het verhaal van Sport Lauwers?

Katrien Lauwers: “Het is eigenlijk allemaal gestart met voetbalschoenen. Mijn vader Joris Lauwers was schoenmaker, net als zijn vader. De familie woonde toen nog in Emelgem (deelgemeente van Izegem, red.), maar aangezien er veel schoenmakers waren in de gemeente, verhuisde hij naar Lauwe. Hij startte in 1964 samen met mijn moeder Lucette Balcaen een winkel in de Larstraat, waarin ze naast lederwaren alsmaar meer voetbalschoenen verkochten, die hij zelf vervaardigde. Dat was nog een heel andere tijd. Toen ze begonnen, bestonden er nog geen noemenswaardige merken.”

En dan zijn jullie dus geëvolueerd tot een sportwinkel die het materiaal voor heel veel verschillende sporten aanbiedt?

Gerben Tanghe: “Geleidelijk aan kwamen er dus alsmaar meer merken en kledij bij. We zijn nu geëvolueerd naar wat wij een ‘multispecialist’ noemen. Doorgaans worden winkels zoals de onze een ‘sportgeneralist’ genoemd. Daarbij is het principe dat je in de desbetreffende winkel de benodigdheden kan verkrijgen voor alle sporten die je kan beoefenen in de ruime regio. Onze leveranciers noemen ons trouwens multispecialist omdat we hier ook unieke en technische collecties aanbieden. We zijn in bijvoorbeeld lopen en zwemmen ook eerder specialist dan generalist. In de discipline running en hiking hebben we dan ook onze podologen Lukas, Willem en Robin in dienst die gespecialiseerde kennis en expertise hebben in het vak op vlak van loop- en wandelschoenen. Hierbij bieden we de klanten ook een gespecialiseerd footscansysteem waarmee we de perfecte loopschoen kunnen koppelen aan het type voet. En voor competitiezwemmen weten zelfs mensen van Brussel en Antwerpen ons te vinden.”

“Overnemen was een logische stap na mijn studies” – Gerben Tanghe

Hoe kwam jij in het bedrijf terecht, Lukas?

Lukas Denys: “Ik deed destijds een opleiding podologie waarvoor ik op het einde een stage mocht doen. Na mijn stage kwam mijn moeder hier langs. Ze kent Katrien goed aangezien mijn vader haar neef is. Katrien vroeg haar of ze toevallig iemand kende die in de winkel zou kunnen werken. Ze zochten een nieuwe collega. Ik was toen bijna afgestudeerd als podoloog. En nu in september nam ik samen met Gerben de fakkel volledig over.”

Was het de bedoeling dat er een van je zonen zou overnemen, Katrien?

Katrien: “Ik heb mijn twee zonen daar altijd heel vrij in gelaten. Ze waren zeker ook niet verplicht om hier als jobstudent te werken wanneer ze jonger waren. Het is eigenlijk zelfs zo dat mijn andere zoon Warren hier meer uren versleet als jobstudent dan Gerben. Bij mij was dat anders. Wanneer we klein waren, mochten we kiezen: ‘s ochtends spelen en in de namiddag werken in de winkel of omgekeerd. Ik vond dat nooit erg en het was logisch dat ik zou overnemen. Ik heb altijd graag veel gewerkt. Gerben, Lukas en Koen (Denys, de neef van Katrien die samen met Gerben mede-eigenaar is, red.) namen in september over, maar ik werkte nog tot eind december. Nu ben ik dus zogezegd met pensioen, maar ik kom graag nog een paar dagen per week bijspringen.”

(lees verder onder de foto)

Katrien Lauwers, Gerben Tanghe en Lukas Denys voor het gespecialiseerde footscansysteem. © Kristof Desmet

Gerben: “Wij zijn daar inderdaad altijd erg vrij in gelaten. Mijn broer zit bijvoorbeeld in een andere sector. Mocht ik andere interesses hebben gehad, dan zouden mijn ouders (vader Dirk Tanghe zette zich ook vaak in voor Sport Lauwers, red.) me zeker niet gepusht hebben. Ik studeerde kmo-management en dat lag dan wel in de lijn van Sport Lauwers.”

We zitten nu ook in de periode van de goede voornemens. Merken jullie dat er meer mensen naar de winkel komen in deze periode?

Gerben: “Ja, je merkt dat wel. Het valt ook samen met de solden, dus dat komt goed uit.”

Lukas: “Het is ook zo dat mensen vaak een cadeaubon gekregen hebben als kerst- of nieuwjaarscadeau en dan komen ze meestal in het begin van januari naar de winkel om die te gebruiken.”

Katrien: “Ons persoonlijke advies en onze expertise onderscheiden ons wel van de grote ketens.”

En waarnaar kijken jullie ten slotte uit in het sportjaar 2024?

Katrien: “Dat zullen voor mij toch de Olympische Spelen in Parijs zijn.”

Gerben: “Ik ga voor het EK voetbal. Dat brengt zoveel mensen op de been en sommige matchen worden ook in Rijsel gespeeld.”

Lukas: “Ik zal echt van hoogtepunt naar hoogtepunt leven volgend jaar. Je hebt eerst de voorjaarsklassiekers in het wielrennen, gevolgd door de ontknopingen van de competities en bekerfinales in het voetbal, daarna krijgen we het EK voetbal en de Tour de France. En daarna nog de Olympische Spelen!”