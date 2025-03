Spoor Vélo opent de deuren: “Droom wordt werkelijkheid”

De Kattenstad is opnieuw een fietsenwinkel rijker. Niels De Waele en Loes Ostyn verwelkomen iedereen in hun zaak Spoor Vélo vanaf vrijdag 7 maart. Zij nemen vanaf dan hun intrek in de fietsenwinkel waar in het verleden decennialang Noyelle gevestigd was.

Niels De Waele (30) is afkomstig uit de Diksmuidse deelgemeente Beerst. Hij ontdekte zijn passie voor fietsen al op jonge leeftijd dankzij mountainbiken en wielrennen. “Hij bouwde de voorbije jaren ervaring op als mecanicien en verkoper in verschillende zaken, zoals Fietsen Vincent Debacker, Ampe fietsen en Café Vitesse. Niels staat garant voor vakmanschap en expertise”, vertelt Loes Ostyn (35), de partner van Niels. “Mijn vader is Luc Ostyn van Fietsen Luc in Boezinge. De fiets is dus een rode draad in ons leven. Het was al langer de droom van Niels om een eigen zaak te starten, maar dat is niet zo simpel de dag van vandaag. We zochten en vonden nu de juiste locatie en zo wordt de droom nu werkelijkheid.”

Nieuwe naam

In het pand was jarenlang Noyelle gevestigd. “We kozen voor een nieuwe naam Spoor Vélo, aangezien we vlakbij het station van Ieper en naast de spoorwegovergang liggen. Ik zal ook meewerken in Spoor Vélo, in combinatie met mijn job als psychiatrisch verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis. Ook mijn kinderen Lewis (11) en Vinz (7) zullen geregeld te zien zijn in de zaak. Het is de eerste keer dat Niels en ik samen iets ondernemen en we kijken er zeker naar uit.”

Na maanden voorbereiden is het vrijdag 7 maart zover. “We hebben hier toch wel stevig verbouwd en wilden zeker begin maart klaar zijn. Dan komt het nieuwe fietsseizoen weer op gang. Op vrijdag start ons openingsweekend en dit van 12 tot 20 uur. Zaterdag 8 en zondag 9 maart openen we van 10 tot 18 uur. Je kan bij ons terecht voor de aankoop van fietsen van de merken Trek, Gazelle en Norta. Zowel stadsfietsen, elektrische fietsen, mountainbikes en koersfietsen. We werken ook samen met leasemaatschappijen en doen herstellingen van alle merken. Na het openingsweekend zullen we open zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 18 uur, op zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur.” (API)

Meer info: Spoorvelo.be of volg Spoor Vélo via Facebook en Instagram.