Spiegelpark geeft bedrijfsgebouwen Deknudt Decora nieuwe invulling: “KMO’s met gemoedelijke sfeer”

De ingrijpende facelift van de site waar tot enkele jaren geleden het bedrijf Deknudt Decora was gevestigd, heeft een volgende fase ondergaan. Er werden in het Spiegelpark acht kantoorunits gerealiseerd en drie grote cascoruimtes die in samenspraak met en op maat van potentiële huurders verder ingericht worden.

Wie langs de De Cassinastraat rijdt, zal ongetwijfeld al de grote werken aan het oude fabrieksgebouw van Deknudt Decora opgemerkt hebben. “De gebouwen werden in de jaren vijftig opgetrokken door de textiel- en confectiefirma Nuyttens”, verduidelijkt Francis Deknudt, gedelegeerd bestuurder van Fimmoc, de onderneming achter het Spiegelpark. “Mijn vader Frans, die in 1946 een spiegelfabriek uit de grond had gestampt, heeft de gebouwen in 1982 gekocht. Ik heb in 1988 het roer overgenomen en zelf heb ik drie jaar geleden de scepter doorgegeven aan mijn zoon Jan.”

“Deknudt Decora, nu actief als Deknudt Mirrors en al enkele jaren volledig overgebracht naar de site in de Kasteelstraat, produceerde er gedurende 30 jaar kwaliteitsvolle, decoratieve spiegels. Deze arbeidsintensieve activiteiten werden uit noodzaak vervangen door aankopen in China en productie in Slovakije. Sinds een zestal jaar zijn we bezig om de hele site in de De Cassinastraat een nieuwe invulling te geven. Zeg maar stapsgewijs renoveren we de site om ze een derde leven te geven…”

Spiegelpark

“In een eerste fase werd het 40 jaar oude magazijn aan de kant van de Roterijstraat volledig vernieuwd. Daarna kwam de polyvalente zaal Uzien. Deze ontmoetingsplek heeft heel wat troeven en is ook ideaal als concertzaal. De akoestiek is er zonder meer fantastisch te noemen. In normale tijden kunnen we er tot 800 cultuurliefhebbers in ideale omstandigheden ontvangen.”

“De derde fase was het creëren van ruimte voor lokale kmo’s. We hebben er een lokale gemoedelijke sfeer willen creëren. Het Spiegelpark als gastvrije verzamelplaats voor lokale kmo’s, met veel zin voor samenwerking, kostenbewust en probleemoplossend beheer. Alle units zijn up-to-date vernieuwd en beschikken over een degelijke basisuitrusting. Van de acht units is er momenteel nog één te huur.”

Kantoorunits

“Met de renovatie van de kantoren hebben we zopas de vierde fase gerealiseerd. Over die invulling hebben we heel goed nagedacht. De luidruchtige landschapskantoren hebben al een tijdje afgedaan. Wij zijn er van uit gegaan dat de toekomst allicht een combinatie wordt van thuiswerken en werken op een sterker uitgerust kantoor. Kantoren die uitgerust zijn met videowalls of locaties voor videoconferenties waar het aangenaam is om te werken. De balans werk-privé is immers hoe langer hoe belangrijker.”

“Vanuit die optiek hebben wij er nu acht kantoorunits gerealiseerd. Die worden ‘heel flexibel’ verhuurd: op korte, middellange of lange termijn, één of meerdere bureaus… Er is ook een gemeenschappelijk gedeelte en een ruim sanitair blok met alle voorzieningen. We zullen die kantoorunits ‘heel concurrentieel in prijs’ verhuren. Afhankelijk van de respons kunnen we nog eens acht units realiseren op de tweede verdieping.”

Expo

We hebben ook drie casco’s ter beschikking. Drie grote ruimtes die in samenspraak met kandidaat-huurders zullen ingericht worden. Een van onze grote troeven van de hele infrastructuur is de strategische ligging. Het Spiegelpark ligt op één kilometer van het op- en afrittencomplex van de E17, middenin een dynamische streek, op 5 minuten wandelen van het centrum van Deerlijk en op 10 minuten fietsen van het station van Harelbeke.”

“De officiële opening van de kantoorunits vindt plaats op vrijdag 25 november. In de drie daaropvolgende weekends, 26 en 27 november, 3 en 4 december, 10 en 11 december, telkens van 14 tot 18.30 uur, houden we opendeur en is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen en het resultaat te zien van het geleverde werk. Tegelijk loopt er een expositie met kunstwerken van Piet Sileghem, de architect die het renovatieproces mee in goede banen leidde, en van Karel Debels, eveneens vennoot van het architectenbureau Sileghem.”