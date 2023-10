Spelgoedwinkel Fox & Co opent eerste vestiging aan zee: “Kinderen weer écht laten spelen”

Net op tijd voor de feestdagen: in de Kapellestraat in Oostende opende de nieuwe speelgoedwinkel Fox & Co zopas de deuren. Tijdens het openingsweekend wordt er met kortingen gezwaaid, én krijgen alle kleintjes een leuke attentie.

Volgend jaar is het tien jaar geleden dat de (Belgische) keten werd opgericht, maar op de eerste Fox & Co op Vlaamse bodem – in het winkelcomplex Waasland Shopping in Sint-Niklaas – was het nog wachten tot juni ’21. “Met ondertussen 25 winkels in heel België is Fox & Co vandaag meer dan ooit een belangrijke speler op de speelgoed- en spellenmarkt. Terwijl de traditionele speelgoedsector al jaren klappen krijgt, blijft Fox & Co ononderbroken groeien: in ’22 haalde de keten nog een omzet van liefst 12,6 miljoen euro”, weet Tracy Djan (34), franchisenemer van de nieuwe winkel in Oostende.

Duurzaam alternatief

Fox & Co krijgt daarmee ook voet aan wal aan de kust. “Er was trouwens al even geen echte speelgoedwinkel meer in Oostende. Bart Smit was de laatste. Wat ons dan van andere winkelketens zoals Bart Smit onderscheidt? Wij bieden een duurzaam alternatief voor de tablets en videogames, met kwalitatief hoogwaardig speelgoed dat kinderen stimuleert in hun eigen creativiteit en hen de wereld laat ontdekken”, legt Tracy uit.

Een leuke aanrader zijn bijvoorbeeld de wetenschapsdozen voor jongens en meisjes, over pakweg dino’s of zonne-energie: jong geleerd is oud gedaan. “Ik heb zelf ook twee kinderen en leerde dankzij Fox & Co een hoop nieuwe merken kennen. Janod staat bijvoorbeeld bekend om zijn educatief houten speelgoed, Terra Kids nodigt dan weer uit om buiten te spelen en op ontdekking te gaan in de natuur. We willen de kinderen kortom weer écht laten spelen”, aldus Tracy.

“Ik heb zelf ook twee kinderen en leerde dankzij Fox & Co een hoop nieuwe merken kennen”

De Bredense komt uit de financiële wereld: ze werkte net geen tien jaar voor KBC. “In bijberoep ben ik weddingplanner, een job die toch wel wat tijdsgebonden is. Vandaar dus deze nieuwe uitdaging, en het ondernemen zit ook in mijn bloed”, klinkt het.

Tracy ontdekte Fox & Co zelf in Kortrijk. “Ik vond het zo’n leuke winkel dat ik het concept thuis opzocht uit nieuwsgierigheid. Groot was mijn verrassing toen ik zag dat de keten net op zoek was naar een franchisenemer voor een nieuw filiaal in Oostende. Ik heb meteen contact opgenomen, en kijk, zes maanden later sta ik hier. Het leek wel voorbestemd”, glimlacht ze.