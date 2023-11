Speelgoedzaak Cocodrilo houdt ermee op: “Zware beslissing, maar de webshop is niet meer te combineren met mijn job als leerkracht”

Bij speelgoedwinkel Cocodrilo uit Hooglede is maandag een totale uitverkoop gestart. Oprichtster Renée Dekens (48) trekt na vijftien jaar de stekker uit haar geesteskind. “Met pijn in het hart, want ik heb dit altijd met veel liefde gedaan”, vertelt ze. “Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor het vertrouwen, voor de mooie momenten en de fijne babbeltjes in de afgelopen vijftien jaar.”

Sinds 2018 is Cocodrilo nog louter een webshop, al heeft die webshop altijd voor het grootste deel van de omzet gezorgd. “We waren destijds een van de eerste zaken met een webshop en gaandeweg is dat enorm gegroeid. In de voorbije vijftien jaar heb ik duizenden pakketjes gemaakt, voor klanten uit alle uithoeken van het land. Zelfs één keertje voor de koning. Al was hij toen weliswaar nog geen koning. Hoe het paleis bij mij terecht is gekomen weet ik niet, maar plots kregen we een bestelling uit Laken. Het ging om verschillende knutselspelletjes, wellicht om te gebruiken als geschenkje bij een economische missie in Azië. De bestelling verzenden hoefde ik niet, want ze werden persoonlijk opgehaald door een chauffeur in opdracht van prins Filip. De factuur van die bestelling heb ik hier lang bewaard.”

Cocodrilo opende voor het eerst de deuren in oktober 2008. “Dat jaar was ik zwanger van mijn derde kindje en door thuis met kinderspeelgoed bezig te zijn ben ik er toen als het ware ingerold. Oorspronkelijk gingen we louter starten met een webshop, maar we hadden ruimte zat dus beslisten om van meet af aan ook een fysiek winkeltje op te starten. Door persoonlijk advies te bieden probeerde ik het verschil te maken met de grote ketens. Met succes. Speelgoed vind ik ook gewoon een heel fijn product. Je maakt mensen er gelukkig mee. Mijn man en ik hebben hier thuis samen met de kinderen heel veel nieuwe spelletjes uitgetest. Regelmatig stelde ik ook speelgoedpakketten samen voor kinderopvanginitiatieven, speelotheken en scholen uit de omgeving.”

Lesgeven

Maar daar komt nu een einde aan. Net voor corona losbarstte in 2020 besloot Renée, die laborante is van opleiding, zich in te schrijven voor een lerarenopleiding. “In een zotte bui, maar eigenlijk speelde ik al langer met het idee om les te gaan geven. Het studeren was wel even wennen en de coronacrisis maakte het er niet makkelijker op, maar ik slaagde en in september 2020 ben ik gestart in het Guldensporencollege in Kortrijk als leerkracht wetenschappen. Een late roeping misschien, maar ik hou van les geven. En het cliché dat er toch ook heel wat voorbereiding in de lessen kruipt klopt. Daardoor is de combinatie met de webshop onder druk komen te staan. Ik heb lang getwijfeld, maar uiteindelijk heb ik dan toch de knoop doorgehakt. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen, zowel de klanten als de leveranciers, te bedanken voor de mooie momenten en de fijne babbeltjes in de afgelopen vijftien jaar.”

De totale uitverkoop van de voorraad bij Cocodrilo is op maandag 30 oktober van start gegaan. De webshop is te vinden via www.cocodrilo.be/totaleuitverkoop. Afhankelijk van het aankoopbedrag zijn er kortingen tot 40 procent. (SV)