Spectrum vier keer zo groot door verhuis naar Oostkaai

Vier jaar nadat Nick Vanrobaeys en Julie Soete Spectrumin de Elverdingestraat overgenomen hebben, verhuizen ze naar een veel ruimere, toegankelijkere en functionelere nieuwbouw aan de Oostkaai. Deze dertigers hebben duidelijk ambitie om met focus op licht zowel bedrijfsruimtes als particuliere projecten op passende wijze in de kijker te zetten.

Zowel de 220 m² als de beperkte bereikbaarheid van de Elverdingestraat bleken de groeikansen van Spectrum in de weg te staan. Dat horen we van zaakvoerders Nick en Julie. “Ook de aanhoudende werken aan de Leet en omliggende straten hebben ons snel doen besluiten om uit te kijken naar een nieuwe locatie. In het Oostkaaipark hebben nu een hoogtechnologische showroom met burelen en magazijn ter beschikking van in totaal 850 m², verdeeld over twee verdiepingen. Na jaren zonder uitzicht worden we nu aan de vaart verwend wat daglicht en ademruimte betreft. Het groen en water in de buurt vormt een mooie meerwaarde en dat zullen we tonen tijdens de opening.”

Meerwaarde bieden

Nick en Julie kozen voor een projectshowroom met verschillende belevingsruimtes. “De grote glaspartijen aan de voorkant en het 8 meter hoge plafond benadrukken we dat het bij ons allemaal draait rond licht. En we zetten daarbij de laatste technieken in. Zo hebben we een box waarin we de mogelijkheden tonen van buitenverlichting, terwijl we in een andere box dan weer het decoratieve of de technische mogelijkheden in de spotlight zetten.” Nick schotelt ons een lichtshow voor die hij via een app op zijn smartphone eenvoudig bedient en zo direct voor de passende sfeer zorgt. “Licht is voor iedereen verschillend, maar als masters of light zorgen we met onze knowhow en vakkennis dat we de woning of het project een meerwaarde geven.”

Tijdens het openingsweekend op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 september is Lichthuis Spectrum aan de Oostkaai 24b in Ieper telkens open van 10 tot 18 uur. Meer info vind je op www.lichthuis-spectrum.be.