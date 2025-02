Spar gaat een maand dicht voor serieuze verbouwingen

De Spar langs de Ledegemstraat breidt gevoelig uit. Momenteel is men al volop aan het werk naast de huidige winkel. Van 10 maart tot 10 april blijft het warenhuis dicht voor serieuze verbouwingen in het bestaande gebouw. “Straks zetten we nog extra in op verse producten.”

Wie op de parking van Spar Dadizele aankomt merkt onmiddellijk dat er grote werken aan de gang zijn. “De winkel breidt langs weerszijden serieus uit”, aldus winkelverantwoordelijke Stefanie Werrebrouck. Zowel de plaats waar vroeger een grote kartoncontainer stond als de voormalige beenhouwerij worden straks winkel, goed voor 200 m² extra. “De werken daar kunnen nu al uitgevoerd worden, maar voor de verbouwingen van de totale winkel moeten we wel een maand de deuren sluiten.”

Op zondag 9 maart gaat Spar Dadizele om 14 uur dicht. De heropening staat gepland op donderdag 10 april. In 2012 vonden er al eens serieuze verbouwingswerken plaats. “We zijn nu ruim tien jaar verder en vernieuwingen dringen zich weer op. Zo moeten onder andere de frigo’s vernieuwd worden.” Maar de hernieuwing van de winkel omvat veel meer. Zo komt er een nieuwe vloer, wordt er een grotere bakkerij gecreëerd en krijgt Spar Dadizele een hippe sushibar.

Grotere versafdeling

“Onze zaakvoerder Patrick Huyse trekt volop de kaart van de verse producten. De versafdeling met onder andere groenten en fruit wordt dan ook een pak groter.” Straks zit Spar Dadizele dus helemaal in een nieuw jasje. “Vorig jaar werd de parking vernieuwd, binnenkort kunnen klanten terecht in hun nieuwe winkel.”

In Spar Dadizele werken een vijftiental mensen. Tijdens de sluiting zijn er activiteiten, die hen zullen helpen bij hun carrière. “Zo volgen we een opleiding rond wijnadvies en diefstalpreventie. Daarnaast staan er enkele bedrijfsbezoeken gepland en gaan we eens kijken hoe andere winkels het aanpakken.” Tijdens de werken blijft het kippenkraam elke zaterdagvoormiddag, zoals gewoonlijk, open en bereikbaar op de parking.