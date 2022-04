Spaghettirestaurant BAVET! komt naar Oostende

Oostende, de stad van de garnaalkroket, de Mercator, dikke Mathilde en binnenkort ook van BAVET! Het spaghetti collectief opent namelijk haar 17e vestiging in de koningin der badsteden!

Dit is een primeur, want het is BAVETs eerste vestiging aan onze Belgische kust! Oostende stond al langer op de agenda, maar nu is het bijna zover. Midden mei openen de deuren van het gloednieuwe spaghettirestaurant op Kursaal-westhelling 6, vlak op de dijk met zicht op zee!

Perfecte match

Het concept van BAVET en het rock ‘n roll imago van Oostende vormen dan ook de perfecte match, aldus founder & concept guardian Peter Van Praet: “Ik ben zelf van t’zèètje (Cfr Nieuwpoort) afkomstig, dus voor mij voelt het een beetje aan als thuiskomen. Oostende is hip en leeft! Dat we een nieuw BAVET restaurant vlak voor de zomer kunnen openen is een enorme meerwaarde.’’