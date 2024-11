Sophie Roets is eerste vrouwelijke notaris in Knokke-Heist: “Ambt is al sterk vervrouwelijkt”

Sophie Roets (33) legde onlangs voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de eed af als nieuwe notaris in Knokke-Heist. “De vrouwen zijn nog altijd in de minderheid, maar de jongste twintig jaar is het ambt toch sterk vervrouwelijkt”, zegt Sophie Roets.

De 33-jarige Sophie Roets is sinds enkele maanden actief als nieuwe notaris in Knokke-Heist, waarbij ze notaris Philippe Strypsteen opvolgt in het notariaat op het Burg. Frans Desmidtplein in Knokke. Erenotaris Strypsteen stond er sinds 2000 aan het roer van het kantoor. Sophie Roets legde op 10 september 2024 de eed af als notaris ten overstaan van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge.

“Waarom ik voor het beroep van notaris heb gekozen? In mijn eerste jaar rechten kregen we een overzicht van alle mogelijke juridische beroepen. Ik heb voor notariaat gekozen omdat het een mooie combinatie is van studie, administratie en menselijk contact”, legt de nieuwe notaris uit.

“Door het examen is het ambt voor een diversere groep toegankelijk geworden”

Na haar studies ging ze aan de slag bij notaris Nobels in De Haan en vervolgens bij notaris Dusselier in Knokke-Heist. Ze was sinds 2017 werkzaam in het kantoor van haar voorganger, notaris Strypsteen. En opmerkelijk: door haar aanstelling is Sophie nu de eerste vrouwelijke notaris in Knokke-Heist.

“Dat klinkt speciaal als je dat zo hoort, maar zo uitzonderlijk zijn vrouwen in het notariaat eigenlijk niet meer. De vrouwelijke notarissen zijn nog altijd in de minderheid, maar de jongste twintig jaar is het ambt sterk vervrouwelijkt”, zegt de notaris. “In het jaar 2000 werd er een examen ingesteld om de titel van kandidaat-notaris te kunnen behalen en sindsdien is er veel veranderd. Het ambt werd op die manier voor een meer diverse groep toegankelijk. Voorheen was het vaak nog een kwestie van vader op zoon.”

Kleinschalig

Het kantoor van notaris Roets is eerder kleinschalig – met zijzelf als enige notaris en daarnaast drie medewerkers – en dat is ook een bewuste keuze. “We staan dicht bij de mensen en persoonlijk contact is belangrijk. Uiteraard bieden we alle notariële diensten, maar de focus ligt hier wel op familiaal vermogensrecht”, zegt de nieuwe notaris, die in haar schaarser wordende vrije tijd graag leest, zwemt en reist.