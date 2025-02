Softwarebedrijf CRM Group en verdeler desinfecteertoestel CRM Fog CEO’s4Climate failliet verklaard: “Strijd tegen concurrent deed bedrijf de das om”

De Waregemse CRM Group is door de ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Dertig jaar lang was het softwarebedrijf van zaakvoerder Roland Maes (65) een certitude in de IT-wereld met focus op de verzekeringssector. Tijdens de coronacrisis maakte de groep met CEO’s4Climate en hun slim desinfecteertoestel nog een opgemerkte zijsprong. Drie jaar lang prijkte dat logo ook op de shirts van voetbalclub KRC Genk.

In de jaren negentig richtte Roland Maes tal van vennootschappen op. De belangrijkste: ontwikkeling van softwarebeheerpakketten voor de verzekeringssector. Actief in België, Frankrijk en Duitsland, goed voor een jaaromzet van 40 miljoen euro en op haar piek zo’n 65 personeelsleden in dienst. “Maar het bedrijf voerde al een jarenlange strijd tegen Brio, het databeheerspakket van Portima, een coöperatieve van de vijf belangrijkste verzekeringsmaatschappijen en een rechtstreekse concurrent van CRM”, legt curator Guy Delabie uit Waregem uit. Hij is samen met Laurence Montagne uit Kortrijk en Sylvie Foulon uit Roeselare als curator aangesteld om de afwikkeling van het faillissement van de verschillende vennootschappen van de CRM Group in goede banen te leiden. “Er is een claim van zo’n 50 miljoen euro ingediend omdat Portima haar monopoliepositie zou misbruiken. Die strijd zorgde er voor dat het klantenbestand van CRM drastisch was gedaald.” “De hoop was er op gevestigd dat er na een procedure van twee jaar uitspraak zou zijn en al minstens een deel van de claim zou toegekend worden, maar de rechtbank stelde in een tussenvonnis een expert aan om nog enkele zaken te onderzoeken vooraleer uitspraak te doen en kende zo nog geen schadevergoeding toe”, aldus Sylvie Foulon.

Slim en mobiel desinfecteertoestel

Tijdens de coronacrisis kende CRM met Care by CEO’s4Climate en haar CRM Fog nog een opgemerkte zijsprong. De CRM Fog was een slim en mobiel desinfecteertoestel dat zuurstofwater in ruimtes vernevelde waardoor alle micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels werden vernietigd. “Met deze zuil kan je binnenruimtes tot 250 m³ in amper een vijftal minuten volledig desinfecteren”, legde Roland Maes nog uit. “Onder hoge druk worden erg kleine druppeltjes waterstofperoxide – zuurstofwater in de volksmond – in de ruimte gespoten, zonder dat het meubilair en de muren daarbij vochtig worden. Doordat de waterstofperoxide gestabiliseerd is, zijn bacteriën daar niet tegen bestand.” Tal van toprestaurants, maar ook de wielerbus van Lotto of de kleedkamers van KV Kortrijk, rusthuizen, hotels, kappers, scholen, … haalden het toestel in huis. Ook in de ondergelopen Vesderstreek in Wallonië werden massaal desinfecteertoestellen aangevoerd om overstroomde huizen bacterie- en schimmelvrij te houden. Bedoeling was zelfs in Rwanda in te zetten in de strijd tegen malaria en ebola. “Maar ook die activiteit is stopgezet”, aldus Guy Delabie. “De toestellen zullen in een openbare verkoop worden opgenomen. De kantoren langs de Gentseweg in Desselgem zullen te koop gesteld worden, net als het laadplein . Bij de CRM Group werkten op vandaag maar vijf personeelsleden meer. (LSi)