Softwarebedrijf CodeKick groeit in zes jaar tijd tot kmo met 24 medewerkers: “Stoutste dromen nu al overtroffen”

Mocht er een award voor de snelst groeiende Torhoutse kmo bestaan, dan zou CodeKick zonder twijfel bovenaan het lijstje van genomineerden prijken. Sinds de prille start in 2015 is het softwarebedrijf uitgegroeid tot een onderneming met in totaal liefst 24 medewerkers. En nog is het plafond geenszins bereikt.

Torhoutenaar Anthony Claeys (32), de oprichter en zaakvoerder van het bedrijf, glundert. Net als zijn vennoot Kevin Cloet (31) uit Roeselare, met wie hij de leidende tandem vormt. “Nu al zijn onze stoutste dromen overtroffen”, zeggen ze. “We voelen dat er nog heel wat groeipotentieel in CodeKick zit. Alleen al dit jaar hebben we 13 extra mensen in dienst genomen. Onze bedrijfsruimte aan de Bruggestraat is nagelnieuw, maar eigenlijk al te klein. Het gaat heel hard met onze zaak.”

Succes dankzij BLOX

Anthony Claeys, met wie het allemaal begonnen is, woont met zijn vriendin Phaedra Tyteca (30) en hun kindjes Milo (5) en Eefje (1,5) in de Keibergstraat. Hij is uit de wijk ’t Rozeveld afkomstig, waar hij acht jaar leider van KSJ De Wiek is geweest (nu KSA De Wiek), waarvan zeven jaar hoofdleider. “Die jeugdbewegingsachtergrond is een belangrijk element”, zegt hij. “Ik heb er geleerd te organiseren, mijn sociale vaardigheden aangescherpt en oplossingen gezocht als er zich problemen voordeden. Samen met onder meer Hannes Werbrouck ben ik nauw betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe lokaal.”

Anthony ging in Kortrijk bachelor Multimedia & Creatieve Technologie studeren. Zijn huidige vennoot Kevin Cloet behaalde daar overigens hetzelfde diploma. Kevin, oorspronkelijk uit Oostnieuwkerke afkomstig, woont met Lore Moerman (31) en hun kindjes Ellie (2) en Floris (1) op de wijk De Tassche in Roeselare. Hij leerde Anthony van nabij kennen bij hun eerste werkgever, het bedrijf Vivaldi Software in Roeselare.

“Kevin en ik hebben op een bepaald moment Vivaldi vaarwel gezegd, omdat we er geen mogelijkheden zagen om door te groeien”, aldus Anthony. “We gingen toen elk onze eigen weg. Ik ben dan enkele jaren in dienst geweest van het IT-bedrijf Codit uit Gent. Ik werkte voor die onderneming vooral in Brussel. Ik ontwikkelde op dat moment al in bijberoep software met mijn eenmanszaakje AC Projects. Mijn eerste klant was trouwens een Torhoutenaar, met name Geert Vancoillie uit de Ruitjesbosstraat. Ik mocht software schrijven voor zijn vertaalbureau Crealingua. Dat zijn dingen die je nooit vergeet.”

Anthony haalde almaar meer eigen opdrachten binnen en het kriebelde om op eigen benen te gaan staan. Zo verliet hij Codit en werd, nog altijd onder de naam AC Projects, volledig zelfstandig. Hij maakte ook websites, wat CodeKick trouwens nog in beperkte mate blijft doen, maar werkte vooral aan een eigen framework voor maatwerksoftware. Zo haalde hij meteen een aantal grotere projecten binnen: de trein stond op de rails. Nog in datzelfde jaar 2015 trok hij de hem bekende Kevin Cloet als eerste werknemer aan en niet veel later kocht die zich als vennoot in. Meteen was AC Projects verleden tijd en werd CodeKick de nieuwe naam.

“We helpen ondernemingen, van eenmanszaken tot bedrijven van zo’n 120 mensen, om hun digitale administratie te optimaliseren en goed beheersbaar te maken”, legt Kevin uit. “In zes jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een heuse referentie op het vlak van digitalisering. We brengen het automatiseren van commerciële, administratieve, financiële en logistieke processen onder in één handige software-oplossing. We staan er nog vaak versteld van hoe weinig expertise sommige ondernemingen op dat vlak hebben en zo tijd, geld en groeikansen verspillen.”

“Onze focus ligt sterk op bouwondernemingen en firma’s uit de zogenoemde installatiesector, van elektriciens tot loodgieters”, vult Anthony aan. “Aanvankelijk zorgden we per klant voor webapplicaties op maat van de zaak. Van het ontwikkelen van online bestelsystemen tot tools voor projectbeheer, budgetopvolging en taakverdeling binnen het personeelsteam. Nu doen we dat nog altijd, maar almaar meer promoten we onze eigen BLOX-software. Dat is flexibele software die we ontwikkeld hebben om, soms met kleine aanpassingen, in bedrijven van alle slag te gebruiken. Zo’n pakket is goedkoper voor de klant dan het pure maatwerk en toch bijzonder doeltreffend. Het aantal BLOX-klanten neemt sinds de lancering een hoge vlucht. Het zijn er zeker al een 150-tal, waaronder vrij grote ondernemingen. Dankzij BLOX groeien we sterk. Het is een succesverhaal. We blijven die software bijschaven tot een webapplicatie die voor de ondernemingen allesomvattend is.”

Kantoren al te klein

Dat CodeKick groeit als kool heeft op de eerste plaats te maken met de enorme dynamiek die van het bedrijf uitgaat. Zopas werd het klantenbestand van de eenmanszaak Passion4IT ingelijfd en bijna zeker zal het niet bij die ene overname blijven. “We staan met beide voeten op de grond, maar koesteren toch steile ambities”, klinkt Anthony eerlijk. “Groeien tot een kmo met 50 medewerkers zou mogelijk moeten zijn. Helaas zijn onze nieuwe kantoren in de Bruggestraat 137 nu al te klein en zullen we vrij snel naar een nieuwe locatie moeten verhuizen. Bij voorkeur in Torhout, maar directe mogelijkheden vinden we er helaas niet. Maar net als inhoudelijk voor onze klanten gaan we ook deze uitdaging niet uit de weg. We zien wel waar we landen.”

Info: www.codekick.be