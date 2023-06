Sofie en Bram openen Fotostudio Kortrijk

Op zondag 25 juni openen Sofie Lambrecht (38) en Bram Vandenbussche (38) hun fotostudio in de Markekerkstraat 40. Het koppel wil hun liefde voor fotografie delen met andere fotografen en biedt daarom een studio aan die je voor een periode naar keuze kan huren.

Sofie en Bram houden beiden van fotografie. “We trokken er vroeger vaak op uit om foto’s te nemen en verlangden steeds meer naar een fotostudio bij ons thuis. In ons vorig huis was dat niet mogelijk, dus dan huurden we er een in Wetteren”, vertelt Bram. Door zelf lange tijd een studio te huren wisten ze al snel dat zo’n studio gegeerd is. Twee jaar geleden vonden ze de ideale locatie voor hun eigen fotostudio. “We kwamen een huis tegen dat vroeger een slagerij was. Dat levert dus veel extra ruimte op waarvan we onze eigen droomstudio konden maken”, gaat Bram verder. In augustus 2022 begon het koppel aan de verbouwingen van het pand. De studio kreeg vorige week zijn finale vorm. De studio is uitgerust met lichten, verschillende attributen en machines en is ook voorzien van een kleedkamer en eigen sanitair.

Zondag is iedereen welkom tussen 10 uur en 17 uur om de studio eens te bezoeken. Sofie en Bram geven een glaasje, een rondleiding en geven met plezier wat uitleg over de werking van de studio. “We zijn nieuwsgierig naar wie onze grootste klanten zullen zijn. We weten dat er interesse is, want we worden al maanden gecontacteerd op Instagram door verschillende fotografen. Maar of we vooral aan amateurfotografen zullen verhuren of aan kleine bedrijven voor een marketingcampagne, daar hebben we voorlopig het gissen naar”, lacht Sofie. Het koppel kijkt er naar uit om de verhuuragenda aan te vullen. (SV)