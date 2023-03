Sofie Bleuze opent nieuwe bakkerij FIE in Avelgem

Op 31 maart, 1 en 2 april vindt het openingsweekend plaats van Bakkerij FIE in Avelgem. Zaakvoerster Sofie Bleuze zal haar bakkerij openen op dezelfde locatie waar Bakkerij Junior tot april vorig jaar gevestigd was. Het aanbod zal bestaan uit brood, patisserie en belegde broodjes.

Sofie Bleuze kijkt alvast enorm uit naar het openingsweekend. Ondanks de geringe ervaring heeft ze er het volle vertrouwen in dat het een succes wordt. “Avelgem heeft al sinds de sluiting van Bakkerij Junior in april vorig jaar nood aan nieuwe bakkerij, het was dus hoog tijd”, stelt ze. Zelf heeft Sofie lange tijd gewerkt als gerante bij Bakkerij Junior. “Verkopen kan ik wel, maar bakken kan ik niet. Ik moest dus op zoek naar een warme bakker. Nadat ik die had gevonden, ging de bal aan het rollen.”

Blije burgemeester

Het is voor Sofie Bleuze de eerste keer dat ze iets zelfstandig gaat doen, maar dat hoeft voor haar geen obstakel te zijn. “Nadat ik als gerante gestopt was bij Bakkerij Junior, heb ik twee jaar als ploegleider gewerkt bij Unilin.” Ze weet dus zeker van aanpakken. Burgemeester Lut Deseyn liet op sociale media weten dat ze heel gelukkig is met deze nieuwe zaak. (JDB)