Sofie (48) opent na Fashion Michèle ook traiteurzaak

Sofie Foncke (48), de drijvende kracht achter Fashion Michèle uit Sint-Eloois-Vijve, start volgende maand een nieuwe handelszaak in Desselgem. Pal in de dorpskern opent Traiteur Michèle de deuren.

Nauwelijks enkele maanden na de sluiting van Cachet is er een nieuwe invulling voor de damesboetiek in de Desselgemse Nieuwstraat. Door de corona- en de energiecrisis beslisten zaakvoerders Filip Beke en Nathalie Taes eind juni dat er een einde kwam aan het verhaal van Cachet. De kledingwinkel had sinds 2014 zijn onderkomen in een kenmerkend hoekpand dat ooit dienst deed als winkel van de kledingmaker Dhont.

Carrièreswitch

Vanaf midden oktober opent Traiteur Michèle er de deuren. Initiatiefneemster Sofie Foncke (48) is al zo’n vijf jaar zaakvoerster van Fashion Michèle, een kledingzaak langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. Nu neemt ze er nog een traiteur- en delicatessenzaak bij. “Het is inderdaad een carrièreswitch van jewelste. Maar het heeft alles te maken met mijn nieuwe partner, Johan. Hij is chef en traiteur. Zonder zijn ervaring zou ik me niet aan dit avontuur wagen.” Bij Traiteur Michèle zal je dagverse schotels, charcuterie, confiserie, brood en patisserie vinden. Het is de bedoeling dat Sofie de winkel zal bemannen, terwijl Johan de verse producten aanlevert. “Het is hier te krap om alles ter plaatse te bereiden, dus we werken vanuit zijn atelier. Alle dagschotels, pasta’s en salades worden dagvers en voorverpakt naar hier gebracht.” De eerste reacties zijn volgens Sofie zeer positief. “Desselgem heeft maar één slagerij en één microbakkerij meer over, dus de nood is blijkbaar hoog. Telkens als ik hier ben om dingen voor te bereiden, word ik aangesproken door passanten die zeer enthousiast zijn”, vertelt ze. “Zelf ben ik ook heel tevreden met deze toplocatie. Het is pal in het centrum, er is veel parking en die overkappingen aan de ruiten vind ik prachtig.” Vanaf midden oktober zal Traiteur Michèle dagelijks geopend zijn van 7.30 uur tot 18 uur. Op zondag- en feestdagen is dat van 7.30 uur tot 13 uur. “Het is totaal iets anders dan de modesector en het wordt pittig, dat is een feit. Maar ik ben al jaren actief als zelfstandige en zie het helemaal zitten”, besluit Sofie.

(PN)