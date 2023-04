Sociale onrust in textielsector voorbij: akkoord rond ontslagen bij Balta, ontslagrondes bij Ideal bijna afgewerkt

De sociale onrust rond textielbedrijven Balta en Ideal Floorcoverings in Sint-Baafs-Vijve is van de baan. Bij Balta werd zopas een sociaal akkoord bereikt, bij Ideal Floorcoverings zijn de ontslagen zo goed als voltrokken.

Het was de directie van Balta zelf die half februari met het nieuws naar buiten kwam dat door de dalende vraag, het onstabiele energiebeleid en de moeilijke economische context de productie van kamerbreed tapijt naar het Verenigd Koninkrijk zou worden overgeheveld. Meteen stonden een kleine 300 jobs op de helling, een 30-tal bedienden en 265 arbeiders.

“Eind vorige week werd hierrond een ontwerp van sociaal plan bereikt tussen vakbonden en directie”, zegt vakbondsman Steve Meseure van het ABVV. “Woensdag werd het plan dan goedgekeurd door drie vierde van de werknemers.”

“Uiteindelijk zijn we in de huidige omstandigheden tevreden over de uitwerking die we konden verkrijgen. Er gingen heel intensieve onderhandelingen aan het akkoord vooraf. Het aantal ontslagen van arbeiders werd met 24 gereduceerd tot 241 en er is ook een financiële compensatie opgenomen in het sociaal plan voor de mensen die ontslagen worden. Er is nu eindelijk duidelijkheid. Voor bepaalde mensen heeft het toch wel lang genoeg geduurd.”

Geen veranderingen

Balta blijft volgens de directie ondanks de moeilijke context wel geloven in de productie van karpetten in België. Aan de eerdere plannen om 14 miljoen euro te investeren in de site van Sint-Baafs-Vijve voor de divisie Balta Rugs zegt ze dan ook niets te veranderen.

Voor het andere textielbedrijf in Sint-Baafs-Vijve waar sociale onrust heerste, Ideal Floorcoverings – een dochter van Beaulieu International Group – was al een sociaal akkoord bereikt. “Daar is de uitfasering volop bezig. Er zijn al twee ontslagrondes geweest. Een heel beperkt aantal mensen kon elders binnen de groep aan de slag. Wellicht tegen de zomervakantie zal iedereen daar weg zijn”, besluit Steve Meseure. (MI)