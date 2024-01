“Snoepwinkel voor dames”: Outrance Fashion opent gloednieuwe boetiek in Roeselare

Damesboetiek Outrance Fashion verhuist van Izegem naar Roeselare. Laura Segers (28) runde haar zaak de voorbije jaren in het voormalig postgebouw in de Baron de Pélichystraat in Izegem, maar opent vrijdag haar gloednieuwe boetiek in het winkelcentrum R.Plaza in Roeselare. “En ook hier kleurt de winkel roze. Dit is een snoepwinkel voor dames”, glundert Laura.

Laura Segers startte in 2018 een pop-up in dameskledij in het voormalige postgebouw in Izegem. “Eigenlijk was ik aanvankelijk niet zeker of ik wel een fysieke winkel wou”, zegt ze. “Even voordien was ik gestart met de online verkoop van mode. Dat deed ik vanuit onze garage. Ik wilde met de pop-up eens zien of een fysieke winkel een meerwaarde zou zijn.”

Het werd een succes en Laura besliste al snel om haar zaak langer open te behouden. “Ondanks het gebrek aan genoeg parking en het feit dat we over drie etages verspreid zaten, sloeg de boetiek goed aan.” Laura gaf ook haar eigen draai aan het pand. Na serieuze schilderswerken kleurde Outrance Fashion roze. “Anders dan andere zaken. Dat vind ik wel belangrijk.”

73.000 volgers

De voorbije jaren kwamen klanten van ver naar Izegem om er bij Outrance Fashion te shoppen. “We blijven ook sterk inzetten op ons online verhaal. Op Instagram hebben we 73.000 volgers. Veel van onze klanten komen vandaag uit Nederland”, zegt Laura.

Het voormalige postgebouw was intussen te klein geworden voor Laura en haar team. “Ik ging op zoek naar een ruimere locatie met veel parking. Mijn moeder vertelde me dat ik eens op R.Plaza in Roeselare moest gaan kijken”, zegt ze. Dus ging ze eens kijken naar het winkelcentrum aan de Rijksweg. Ze was meteen verkocht. “Toen ik toekwam, wist ik meteen dat dit de nieuwe stek voor de winkel zou worden. Veel parking, een ruim pand en ook de nabijheid van grote winkels zoals Albert Heijn en Sportline zijn een troef. Het is een bewuste keuze om niet in het stadscentrum een winkel te openen. Klanten die bij ons over de vloer komen, zoeken ons bewust op.”

Opmerkelijk eindresultaat

Vorige zomer begonnen de werken aan de nieuwe winkel. Het eindresultaat is opmerkelijk en zeer herkenbaar. “Roze natuurlijk, fleurig en vrouwelijk. Net zoals de kledij die hier te vinden is. Dit is een snoepwinkel voor dames. Hier hangt niets dat ik zelf niet zou dragen. We kiezen alles zorgvuldig uit in Parijs”, zegt Laura.

“Het is een bewuste keuze om niet in het stadscentrum een winkel te openen”

Naast kledij, schoenen en accessoires vind je bij Outrance Fashion ook zwangerschapsmode. “Ik ben daarmee gestart toen ik zelf zwanger was”, zegt Laura. “De stukken zijn zo gekozen dat je ze ook na de zwangerschap nog kunt dragen.” In Outrance Fashion is er ook een afdeling met babykledij voor zowel jongens als meisjes van 0 tot 2 jaar.