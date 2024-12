“Snelle en gezonde maaltijden zijn populair”: Lara en Bert richtten na pastabar In The Box ook automatenshop en Re:Fresh op

Precies tien jaar geleden startten Lara Cornille en Bert Van Geystelen met hun pastabar In The Box. Een ideaal moment dus voor een terugblik, waarbij het horecakoppel ondertussen ook twee andere, eigen zaken van lekkers voorziet. “Snelle en gezonde maaltijden vormen de rode draad doorheen ons ondernemersverhaal.”

Lara Cornille (34) en Bert Van Geystelen (42) leerden elkaar twaalf jaar geleden kennen, toen ze als evenementenverantwoordelijke en food and beverage manager de werkvloer van Thermae Palace in Oostende deelden. In november 2014 openden ze voor het eerst de deuren van hun eigen zaak: In The Box. “Dat was met een klein hartje”, bekent Lara nu, terwijl ze er ons krantenartikel van toen bijneemt.

“Vrijwel iedereen lust weliswaar pasta, maar een pastabar, waar je bovendien uit een kartonnen doosje eet, dat was toch wel heel vernieuwend voor Veurne. Maar al gauw raakte ons concept goed ingeburgerd, zowel bij de schoolgaande jeugd, werknemers uit de buurt of gezinnen die op zoek zijn naar een gezonde, snelle hap. Zo krijgen we hier nu heel veel terugkerende klanten over de vloer, die ofwel hun vertrouwde pasta vragen, of juist benieuwd zijn naar de saus van de week. Daarvoor proberen we geregeld nieuwe recepten uit met seizoensgebonden ingrediënten. Op die manier houden we het na al die jaren ook spannend voor onszelf”, vertelt Lara.

Van één naar drie zaken

Vandaag is zij het vaste gezicht van In The Box, samen met Jordy Carpentier en diens moeder, Cindy Faict. “Zij vervoegden ons nadat wij in 2017 onze tweeling kregen. Twee jaar later volgde een nieuwe mijlpaal, toen we onze automatenshop aan de overkant van de straat openden. Daar kunnen de liefhebbers onze pastasauzen 24/7 verkrijgen, wat ook maakt dat wij eventuele voedselverliezen uit de pastabar kunnen tegengaan. Naast de gebruikelijke snoep en dranken vind je ook verse, huisbereide soep, slaatjes of dagschotels uit het Re:Fresh-assortiment in onze automaten”, vervolgt ze.

“Naast onze zeven vaste pastasauzen bieden we ook een saus van de week aan”

Dit laatste is dan weer het huidige werkterrein van Bert, die deze nieuwe zaak oprichtte vanuit de keuken van In The Box. “Daar merkten we de stijgende vraag naar gezonde, smaakvolle maaltijden, met veel groenten maar weinig vetten en koolhydraten. Ook dit cliënteel groeide snel, waarop we in 2021 besloten om deze gerechten voortaan in een industriële keuken te bereiden. Vanuit ons pand op het Industrieterrein I leveren we deze kant-en-klare maaltijden niet alleen aan onze pastabar en de automatenshop, maar ook naar particulieren over heel Vlaanderen. Zij kunnen wekelijkse boxen bestellen via onze webshop. Hiervoor word ik nu bijgestaan door zes keukenmedewerkers”, zegt hij.

Grabbelton

Tegenwoordig staan Lara en Bert dus niet meer samen achter de potten, maar dat maakt hun werkvreugde er niet minder groot op. “Ik sta nog elke dag met een brede glimlach achter mijn toonbank”, glundert Lara. “Dat komt vooral doordat ik volledig achter onze producten sta. Zelf eet ik als pastafan meermaals per week deegwaren, want door de veelzijdigheid verveelt dit nooit. Kip-curry is mijn favoriet uit ons eigen gamma; Bert zweert bij de maison met spekjes. Naast pasta bieden we tegenwoordig overigens ook zelfbereide dagschotels, soep, slaatjes, fitpizza’s en desserts aan in In The Box. Aan variatie dus zeker geen gebrek!”

Aan ambitie evenmin, al zijn er voorlopig geen concrete toekomstplannen te melden. “We willen dit jubileum vooral aangrijpen om even stil te staan bij wat we het voorbije decennium gerealiseerd hebben. Daarbij bedanken we natuurlijk graag al onze klanten, om deze dromen mee mogelijk te maken. Wie deze week langskomt in In The Box en minstens 25 euro besteedt, krijgt een lotje uit onze grabbelton. Daarmee maak je kans op onder meer een gratis frisdrank, soep of pasta. We geven in totaal honderd dergelijke lotjes weg. Succes!”