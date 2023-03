Smolders Vastgoed breidt uit met nieuwe vestiging: “Er komt een feestelijke receptie bij de opening”

Al sinds 2016 runt Lies Maes (43) in de Westeindestraat in Maldegem met veel passie Smolders Vastgoed. Onlangs opende ze ook een vestiging in Oostkamp. “Voor ons kantoor is dit een heel leuke uitdaging”, klinkt het enthousiast.

“We speelden al een jaar of twee met het idee om een bijkomende vestiging te openen”, vertelt Lies. “We deden eerst een marktstudie, waarbij we verschillende locaties met elkaar vergeleken. Toen er op een bepaald moment een mooie opportuniteit ons pad kruiste, twijfelden we niet. De positieve resultaten en een goed buikgevoel sterkten ons in de beslissing om een nieuw filiaal te openen in de Sint-Godelievestraat in Oostkamp”, aldus Lies, die samen met medewerkster Justine De Muer (23) het gezicht wordt van Smolders Vastgoed Oostkamp. Maxim Sierens (23), Ruth Regelbrugge (44) en stagiair Yasmine Lonneville (22) zijn momenteel aan de slag in de Maldegemse vestiging.

Ruimer kantoor

“Op termijn gaan we in Oostkamp wel op zoek naar een ruimer kantoor voor onze zaak. In de nabije toekomst plannen we op locatie een feestelijke openingsreceptie. We zijn hier alvast goed van start gegaan en er zitten tal van mooie projecten in de pijplijn. De afwisseling en mensen kunnen helpen om het maximale uit hun vastgoed te halen, maakt onze job elke dag opnieuw heel bijzonder en uitdagend”, besluit zaakvoerster Lies Maes tevreden. (MW)

www.smoldersvastgoed.be