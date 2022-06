Smidse, fietsen en sanitair Vandevyvere verdwijnt: “Ik zou opnieuw hetzelfde doen”

Op 1 juli stopt Johan Vandevyvere uit de Ieperstraat 43 zijn activiteiten. Daardoor verdwijnt een bekende zaak die jaren toonaangevend was.

Johan (65) is een geboren en getogen Zonnebekenaar die na zijn lagere school in de plaatselijke gemeenteschool naar het VTI trok in Ieper, waar hij voor de richting metaal koos. Het lijkt allemaal logisch, want vader Richard had toen al enkele jaren een smidse. “Het was een echte smidse zoals we die vroeger kenden”, vertelt Johan. “Na mijn VTI begon ik mijn loopbaan als zelfstandig helper bij mijn vader. We hebben ontelbare paaltjes in onze smidse gesmeed voor de elektriciteit in de weiden. We maakten ook kinderspeeltuigen en, wat misschien slechts weinigen weten, kandelaars. Als we nu een tochtje maken met de fiets, komen we soms nog in kerkjes of kapellen waarvan we kunnen zeggen dat wij de kandelaars hebben gemaakt.”

Fietsenmaker

“Maar smeden was niet echt mijn ding. Na een goed jaar begon ik een eigen zaak als fietsenmaker, nadat ik avondschool had gevolgd in Poperinge. Zo kwamen er dus twee zaken onder hetzelfde dak. De smidse en sanitair en loodgieterij van mijn vader en mijn fietsen. Al vlug kwam er ook een fietsenwinkel. Ongeveer 35 jaar geleden opende Christine Bardyn, de echtgenote van Johan, een winkel in babyartikelen, die de naam Babydroom kreeg. Dit opnieuw onder hetzelfde dak. Van zijn 18de tot zijn 65ste bouwde Johan samen met Christine een bloeiende zaak uit die niet alleen bekendheid genoot in Zonnebeke, maar ook in regio Ieper en Poperinge. Naast zijn werk was Johan ook nog jarenlang brandweerman in Zonnebeke. “Ik heb alles graag gedaan”, gaat Johan verder, “maar eigenlijk deed ik de fietsen het liefst. Vooral omdat ik dat werk thuis kon doen. Mocht ik mijn leven opnieuw kunnen regelen, dan deed ik precies hetzelfde. We hebben veel zien veranderen in de loop der jaren. Er was een enorm grote evolutie, zowel in producten als in materiaal. Maar ook op vlak van levenswijze, want de mensen waren vroeger respectvoller. Niemand van de kinderen wil de zaak overnemen. Ze hebben gelijk, want je moet het graag doen. Ze hebben ook gezien dat we vele uurtjes hebben geklopt. Nu kunnen we samen genieten van de vele uren arbeid die er zijn geweest. Een uitstapje, een fietstochtje en samenzijn met kinderen en kleinkinderen staan nu op het programma.” Johan en Christine willen alle klanten danken voor het vertrouwen de voorbije jaren. Met Huis Johan Vandevyvere verdwijnt opnieuw een toonaangevende zaak die jarenlang een begrip was.