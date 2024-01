Smatch Zulte sluit de deuren

De Smatchwinkel in Zulte sluit op zaterdag 20 januari definitief de deuren. In tegenstelling tot de winkel in Machelen, werd voor deze geen overnemer gevonden. Drie vaste medewerkers moeten op zoek naar ander werk.

Eind september kondigde de Colruyt Group aan dat ze 57 Smatch- en Match-winkels zouden overnemen van Louis Delhaize. Voor 27 andere winkels moest de directie op zoek naar een andere overnemer. In negentien gevallen lukte dat niet, waaronder ook in Zulte. Een overname door Colruyt was uit den boze omdat de groep daardoor te dominant zou worden in de regio. In Machelen werd de Smatch-winkel immers wel overgenomen door Colruyt en in Olsene bevindt zich een Okay, ook onderdeel van dezelfde groep.

Er moest dus een andere uitbater gezocht worden voor de winkel langs de Staatsbaan in Zulte. Het gebouw is echter verouderd en ook de anciënniteit van het personeel zou potentiële overnemers afgeschrikt hebben. Voor een grote supermarktketen betekent dat een hogere personeelskost, voor de werknemers zelf vooral een hechte band met de collega’s.

“Het afscheid zal met pijn in het hart zijn”, zegt assistent-gerant Lauren Van Lancker. “Onze laatste openingsdag zal 20 januari zijn. Wij blijven nog een paar dagen langer aan de slag om alles op te ruimen maar tegen dan moeten we ander werk zoeken. In de Smatch van Zulte zijn we met ongeveer zeven medewerkers, waarvan drie vaste. Maar zelfs voor de losse medewerkers of de jobstudenten is het lastig. Ook zij behoorden tot een vaste ploeg die al jaren in de winkel werkten.”

Kleine familie

“Met de collega’s waren we als een kleine familie, we hielpen elkaar ook met dingen als een verhuis of als het privé moeilijk ging. We zullen elkaar zeker missen. Het ergste is het voor onze vaste klanten, vooral de oudere mensen. Onze winkel ligt pal in het centrum van Zulte en op wandelafstand van enkele serviceflats. Een mevrouw zei altijd dat we met de winkelbediendes als haar dochters waren. Ik heb echt al emotionele reacties gezien bij klanten die hoorden dat we moesten sluiten.”

“Op 20 januari houden we daarom nog een afscheidsdrink met de vaste klanten.” (Jonathan Folens)