Sluiting Lidl in Oostendse Vuurtorenwijk zorgt voor beroering bij omwonenden

Buurtbewoners starten petitie om sluiting van Lidl-filiaal eind februari te voorkomen: “Vooral voor de oudere bevolking en mensen met een beperking een ramp”, klinkt het. Anderen zien in de sluiting opportuniteiten.

De Vuurtorenwijk telt amper twee supermarkten en daar verdwijnt eind deze maand eentje van. Het Lidl-filiaal in de Vuurtorenwijk sluit namelijk de deuren. Een logische keuze volgens Lidl België, een groot probleem volgens de buurtbewoners. “De dichtstbijzijnde Carrefour is voor oudere mensen veel te ver”, zegt Melissa Jonckheere, die een petitie opstartte in de hoop dat Lidl de keuze herziet.

Goede reden

Supermarktketen Lidl telt in ons land zo’n vierhonderd filialen, maar daar verdwijnt binnenkort eentje van. Eind februari sluit het filiaal in de Voorhavenlaan in de Oostendse Vuurtorenwijk. En daar is volgens communicatieverantwoordelijke Isabelle Colbrandt een goede reden voor. “De collega’s werden twee weken geleden op de hoogte gebracht”, klinkt het. “De verouderde locatie en de beperkte ruimte laat ons niet toe om te groeien. Ik wil wel meegeven dat Oostende nog drie Lidl-filialen telt.”

De buurt is echter niet opgezet met het verdwijnen van hun vertrouwde supermarkt en hopen dat een petitie, dat zaterdag al ruim 150 handtekeningen telde, het tij nog kan keren. “De sluiting van de Lidl zal ongetwijfeld voor problemen zorgen in de wijk, vooral bij de oudere bevolking en bij mensen met een beperking”, klinkt het bij Melissa. “De volgende supermarkt is hier een eind vandaan en mensen uit de buurt kunnen zo ver niet gaan om hun boodschappen te doen. Er zijn nog enkele kleinere handelszaken, maar niet iedereen kan zich die prijzen veroorloven.”

Begrip

Bij Lidl hebben ze begrip voor de reactie in de buurt. “Natuurlijk begrijpen wij de bezorgdheid en dat doet ons ook deugd, want dat betekent dat mensen vertrouwd zijn met hun supermarkt”, duidt Colbrandt. “We hebben alle mogelijkheden onderzocht om een geschikt pand te vinden, waar we een nieuw filiaal konden bouwen. Als er zich in de toekomst een opportuniteit voordoet, dan zijn wij zeker kandidaat om opnieuw een Lidl naar de Vuurtorenwijk te brengen.”

Ook de geruchten dat er een Lidl in de vlakbij gelegen stadswijk Oosteroever zou komen, kloppen niet. Buurtbewoner Nathalie Tahon heeft plannen om een facebookgroep te starten om de oudere inwoners te helpen. “Ik zoek betrouwbare mensen die mee willen helpen om boodschappen te doen voor mensen die iets nodig hebben, vooral voor de oudere mensen en de mensen met een beperking”, vertelt Nathalie. “Het is soms maar een kleine moeite om iets mee te brengen als je toch zelf naar de winkel gaat. Als we zo het ‘probleem’ een tijdje kunnen oplossen… En wie weet komt er binnen enige tijd toch een nieuwe supermarkt.

Kleine zelfstandigen zien hun kans schoon

Peter (59) ziet verdwijnen van Lidl-filiaal dan weer als opportuniteit.Nu de Lidl eind deze maand de deuren sluit, speelt Peter Linskens, uitbater van de buurtwinkel in de Thomas Van Loostraat, in op de noden van de buurtbewoners. “We gaan naast de A-merken, heel wat goedkopere producten aanbieden.”

© JRO

De sluiting van het Lidl-filiaal slaat in als een bom op de wijk. Peter baat sinds twee jaar een buurtwinkel uit vlakbij de supermarkt. Toen het nieuws van de sluiting ook hem bereikte besloot hij om zijn winkel met 25 vierkante meter uit te breiden.

“Ik heb meteen het heft in handen genomen en navraag gedaan om eventueel goedkopere producten aan te kunnen bieden”, legt de winkeluitbater uit. “Ik verkoop honderden A-merken, maar wil ook minstens 150 goedkopere producten aanbieden. De bestelling is binnen en de producten worden verwacht eind deze maand. Bovendien had ik nog wat vrije ruimte die tot nu als een soort van bergruimte werd gebruikt. Die ruimte wordt omgevormd tot winkel. Dat moet wel om de extra producten te kunnen stallen.”

Met open armen onthaald

Dat de nood aan goedkopere producten groot is, is duidelijk. “Ik plaatste mijn plan op Facebook en dat werd met open armen onthaald”, duidt Peter. “Er kwamen al enkele honderden reacties op. Uiteraard zal ik nooit de prijzen kunnen hanteren van de Lidl. Daarvoor koop ik in te kleine hoeveelheden in. Maar ik zal mijn uiterste best doen om de prijzen zo laag mogelijk te houden.”

Peter zoekt nu een extra voltijdse verkoopster om de vele extra klanten die hij zal ontvangen naar aanleiding van de sluiting te bedienen. “Ik lever aan een vijftiental klanten de boodschappen thuis. Dat zullen er ongetwijfeld een pak meer worden en het zal ook in de winkel drukker zijn. Een extra verkoopster is echt wel een must”, besluit de man.

(JRO)