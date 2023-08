Slagerij van Robby en Angelique op nieuwe plek in Dentergem

Twintig jaar nadat ze met hun slagerij in de Stationsstraat in Dentergem van start gingen, hebben Robby Vandewiele en Angelique Musschoot hun bekende zaak verhuisd naar een nieuwe locatie, langs de Markegemsesteenweg. Ze zitten er in een mooie nieuwbouw met moderne snufjes en hebben er drie keer meer plaats dan vroeger.

“Op deze plaats zat vroeger Bekaert, een bedrijf in landbouwmachines”, vertelt Angelique. “Zes jaar geleden kochten we de gebouwen, met de bedoeling de loodsen als opslagruimte te gebruiken. Gaandeweg groeide het idee om hier met een nieuwbouw te starten en de slagerij te verhuizen. In de Stationsstraat zaten we tegen onze limieten aan en was er weinig parkeergelegenheid voor onze klanten. Hier zitten we in een moderne nieuwbouw die drie keer zo groot is.”

“We gingen te rade bij binnenhuisarchitecte Eefje Vandemaele, die ervaring heeft met ontwerpen voor supermarkten. Het oude principe van mensen die in een slagerij in een rij wachten is overboord gegooid. Hier kunnen mensen rustig kuieren tussen het aanbod.”

“Hoewel het aantal ambachtelijke slagerijen in ons land drastisch daalt, zullen wij onze ambacht en passie nog sterker in beeld brengen. Niet alleen qua grootte, maar bijvoorbeeld ook met het feit dat er nog negentig procent in eigen beheer gebeurt, van versnijding tot verwerking.”

Meer werknemers

“Door onze verhuis groeit ons personeelsbestand ook, van acht naar twaalf werknemers, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Een ander voordeel van meer ruimte is dat we hier onze eigen rook- en droogruimte voor salami en droge worsten hebben. Een kwalitatieve meerwaarde”, meent Angelique. “Verder blijven we ook het adres voor wie graag een gourmet-, tapas- of vleesschotel bestelt.”

Een andere blikvanger zie je meteen als je de ruime parking met vijftien plaatsen (waarvan een voor mensen met een beperking) op rijdt. “We zijn in zee gegaan met kunstcollectief Treepack om een groot muurschilderij aan onze gevel te voorzien”, zegt Angelique.

“Het gaat om een mooi landelijk tafereel met runderen, en wie goed kijkt zal ook de Sint-Annakapel kunnen spotten. Ook binnen in de zaak is zo’n muurschilderij te bewonderen. Verder maken we gebruik van moderne snuifjes zoals zelfscankassa’s, en ons warm water wordt voorzien door warmterecuperatiekoeling.”

www.slagerijrobbyenangelique.be. De slagerij zoekt nog enkele flexijobbers.